Найдена новая опасность алкоголя

Употребление алкогольных напитков провоцирует рост патогенной микрофлоры в ротовой полости, в результате повышается риск болезни десен, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

К такому выводу пришли ученые Нью-Йоркского университета, передает "Лента.ру".

В исследовании приняли участие 1044 человека в возрасте 55-78 лет, у которых взяли образцы микрофлоры ротовой полости.

Специалисты сравнивали видовой состав бактерий у 270 непьющих, 614 умеренно пьющих и 160 постоянно пьющих.

Оказалось, что алкоголь провоцировал изменение микрофлоры, в результате чего увеличивалось количество Bacteroidales, Actinomyces и Neisseria. В то же время уменьшалось число Lactobacillales, которые предотвращают развитие некоторых опасных заболеваний. При этом степень изменений зависит от частоты потребления спиртного.

Как сообщал "Обозреватель", употребивший алкоголь человек не может полностью контролировать свое поведение, хотя ему может казаться обратное.