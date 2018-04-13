Найдена неожиданная причина ранней смерти

Ученые Университета Суррея в Англии доказали, что люди, которые поздно ложатся спать и поздно встают, более всего подвергнуты риску преждевременной смерти по сравнению с просыпающимися рано "жаворонками".

В этом исследовании приняли участие более 433 тысяч человек в возрасте от 38 до 73 лет, которые были разделены на четыре хронотипа: утренний, умеренный утренний, вечерний и умеренный вечерний. За состоянием добровольцев следили в течение шести с половиной лет, передает "Лента.ру".

Так, ученые выяснили, что у "сов" риск преждевременной смерти от разных причин, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, на 10 процентов выше, чем у "жаворонков".

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Также эти люди чаще страдают диабетом, психологическими и нервными расстройствами.

Поскольку примерное число людей-"сов" оценивается в 1,3 миллиарда человек, ученые считают, что потенциальные риски могут перевешивать выгоды от универсального для всех режима дня.

Как сообщал "Обозреватель", исследователи Школы медицины Стэнфордского университета в США нашли безотказный способ продлить жизнь.

Так, они выяснили, что умеренная физическая активность значительно снижает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний даже у тех людей, кто подвержен им с рождения