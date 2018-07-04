Найдена неожиданная причина многих опасных болезней

Развитие целого букета хронических заболеваний связано с недостаточной выработкой гормона тестостерона.

К такому выводу пришли исследователи из США, представляющие Мичиганский университет, передает "Медикфорум".

Отмечается, что дефицит данного гормона встречается у 22% молодых людей, 36% людей среднего возраста и 35% пожилых, отметили при этом научные специалисты. Учеными были проанализированы истории болезни нескольких тысяч американцев из трех возрастных групп (молодых, зрелых и пожилых).

В результате, исследователи констатировали: дефицит "мужского" гормона является более распространенным явлением, чем считалось до сих пор. Нехватка тестостерона может негативно сказываться и на поведении у мужчин, делая их нервными, суетливыми, подверженными частым приступам плохого настроения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли еще один способ избежать преждевременной смерти.