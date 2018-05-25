Найден способ победить неизлечимый рак мозга

Ученые Массачусетского технологического института нашли способ преодолеть рак мозга.

Статья с результатами работы опубликована в журнале Nature Communication, передает Lenta.

Исследователи использовали липосомы, снабженные трансферинновыми "хвостами", которые попадают в злокачественные ткани. Они выпускают лекарство и убивают больше клеток, чем существующие методы лечения.

Отмечается, что гематоэнцефалический барьер препятствует проникновению микроорганизмов и токсинов из кровеносной системы головного мозга в нервные ткани, что осложняет доставку лекарств для борьбы с опухолями головного мозга.

По словам ученых, есть класс препаратов - BET-ингибиторов, которые подавляют активность онкогенных белков и помогает вернуть глиоме чувствительность к TMZ. Ингибитором является молекула JQ1. Ее противоопухолевая активность была доказана на клеточных культурах.

Ученые создали наночастицы, внутри которых находится жидкая фаза. Лекарства могут находиться как в ней, так и внутри бислоя. Частицы присоединены к поверхности молекулы, облегчающие проход через ГЭБ.

Исследователи использовали здоровых мышей во время испытаний и грызунов, которым вводились раковые клетки U87MG (человеческая) или GL261 (мышиная глиома). Опухоли росли в течение двух недель после имплантации. Потом в кровь грызунов вводились наночастицы.

Животным без глиомы вводились наночастицы с трансферриновыми лигандами (Tf-NP) или с фолиевой кислотой (Fol-NP), после чего их количество в тканях мозга наблюдались с помощью через отверстие в черепе.

Tf-NP накапливались лучше, чем Fol-NP и наночастицы без лигандов. Tf-NP тоже преодолевали барьер у больных мышей. Ученые доказали, что наночастицы выпускают все лекарство за 72 часа.

Также, лечение использовали на страдающих от глиомы мышей. Они 5 дней получали препарат. В том случае, если JQ1 и TMZ были упакованы в наночастицы, опухоль сильнее уменьшалась и дольше замедляла свой рост.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские ученые нашли способ активировать иммунную систему для борьбы раком.