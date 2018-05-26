Найден лучший способ бросить курить

Американские ученые доказали эффективность финансового вознаграждения в борьбе с курением.

В частности, было проведено соответствующее исследование, в котором приняли участие около шести тысяч человек, передает РИА Новости.

Некоторым участникам пообещали финансовое вознаграждение: тем, кто сможет воздержаться от курения в течение шести месяцев, пообещали выплатить по 600 долларов.

Как и ожидалось, участники, которым предлагали деньги, показали наилучшие результаты.

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