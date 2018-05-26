Найден лучший способ бросить курить

Американские ученые доказали эффективность финансового вознаграждения в борьбе с курением.
В частности, было проведено соответствующее исследование, в котором приняли участие около шести тысяч человек, передает РИА Новости.
Некоторым участникам пообещали финансовое вознаграждение: тем, кто сможет воздержаться от курения в течение шести месяцев, пообещали выплатить по 600 долларов.
Как и ожидалось, участники, которым предлагали деньги, показали наилучшие результаты.
Как сообщал OBOZREVATEL, нидерландские ученые доказали, что девушки, которые не снимают носки во время секса, быстрее достигают оргазма.