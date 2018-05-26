УкрEngРус
Регистрация
CityВидео

Найден лучший способ бросить курить

5.1тЧитать новость на украинском

Американские ученые доказали эффективность финансового вознаграждения в борьбе с курением.

В частности, было проведено соответствующее исследование, в котором приняли участие около шести тысяч человек, передает РИА Новости.

Некоторым участникам пообещали финансовое вознаграждение: тем, кто сможет воздержаться от курения в течение шести месяцев, пообещали выплатить по 600 долларов.

Новости
Как курение: Супрун рассказала о вреде сидячей работы

Как и ожидалось, участники, которым предлагали деньги, показали наилучшие результаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, нидерландские ученые доказали, что девушки, которые не снимают носки во время секса, быстрее достигают оргазма.

Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
21
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

зарегистрироваться

Блоги медицины

Новости медицины