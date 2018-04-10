Найден безотказный способ продлить жизнь

Исследователи Школы медицины Стэнфордского университета в США нашли безотказный способ продлить жизнь.

Так, они выяснили, что умеренная физическая активность значительно снижает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний даже у тех людей, кто подвержен им с рождения, пишет "Лента.ру".

Ученые проанализировали данные, собранные у 482 тысяч человек в ходе долговременного исследования Biobank.

Оказалось, что активный образ жизни способствовал снижению вероятности развития коронарной болезни сердца, инсульта и фибрилляции предсердий.

У тех людей, кто был генетически предрасположен к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, регулярные физические упражнения способствовали снижению риска ишемической болезни сердца на 49 процентов и фибрилляции предсердий на 60 процентов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ученые узнали, что посещение концертов повышает самооценку и влияет на продолжительность жизни человека.