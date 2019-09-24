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/ Новости здоровья

"Найдем способ избавиться": в Минздраве устроили "террор" команде Супрун

1.2т Читать материал на украинском

Сотрудники Министерства здравоохранения Украины, которые были наняты бывшей главой ведомства Ульяной Супрун, обратились к премьер-министру Алексею Гончаруку из-за открытой их травли со стороны новой команды.

Об этом сообщила в Facebook гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко.

Как уточняют источники LB.ua, старую команду просто "выдавливают" из министерства. Так, на 24 сентября якобы было запланировано увольнение Литовченко и гендиректора Директората медицинских услуг Оксаны Сухоруковой.

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В Минздраве устроили "террор" команде Супрун

В Минздраве устроили "террор" команде Супрун

Отмечается, что чиновницам предложили написать заявления по собственному желанию. Сделал это якобы заместитель министра Михаил Загрийчук.

Информацию подтвердила и сама Литовченко. "И.о. министра Михаил Загрийчук в присутствии 50 сотрудников двух директоратов предлагает генеральным директорам покинуть свои должности добровольно, поскольку в команде не нужны государственные служащие, которые имеют собственную профессионально обоснованную позицию и высказывают ее в законный способ. В случае отказа нам обещают "найти способ от вас избавиться", – сказано в опубликованом ею открытом письме к Гончаруку.

"Найдем способ избавиться": в Минздраве устроили "террор" команде Супрун

Facebook Ирины Литовченко

"Найдем способ избавиться": в Минздраве устроили "террор" команде Супрун

Facebook Ирины Литовченко

"Найдем способ избавиться": в Минздраве устроили "террор" команде Супрун

Facebook Ирины Литовченко

"Найдем способ избавиться": в Минздраве устроили "террор" команде Супрун

Facebook Ирины Литовченко

"Найдем способ избавиться": в Минздраве устроили "террор" команде Супрун

Facebook Ирины Литовченко

При этом, в обращении написали, что Загрийчук якобы заявил о планах управлять министерством "по понятиям, а не по вашим правилам".

"Украинцы имеют право знать, что действия руководства внутри министерства кардинально отличаются от того, что попадает в публичные заявления. В первый день работы руководство заявило, что продолжение реформы здравоохранения – приоритет и консолидированная позиция Президента Украины, Верховной Рады Украины, правительства и Министерства здравоохранения. В реальности работа министерства фактически парализована последние 3,5 недели", – прокомментировала Литовченко письмо в соцсети.

По словам чиновницы, в настоящее время руководство Минздрава не подписывает документы о закупке и поставке лекарств для тяжелобольных пациентов; блокирует закупки машин экстренной медпомощи в пилотных регионах; приостановило процесс автономизации Института рака, Института сердца, Охматдета и Института детской кардиологии; блокирует нормативные акты и необходимые решения для нормальной работы Национальной службы здоровья; не утверждает реестр цен на лекарства из нацперечня.

Авторы письма попросили Гончарука вмешаться в ситуацию и защитить команду министерства от политического давления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Минздраве готовят демарш из-за оценивания, направленного на увольнение старой команды.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Якась зграя скажених псів...
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