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"Я умру, доктор?" Глузман рассказал о панике пациентов из-за зама Супрун

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Заместитель и.о. министра здравоохранения Украины Александр Линчевский должен сам уйти в отставку из-за скандала с онкобольными.

Об этом OBOZREVATEL заявил известный врач-психиатр и общественный деятель Семен Глузман.

"Гнусность заместителя министра Линчевского по неосторожности. Надеюсь, что так это и случилось. Думал одно, а произнес другое. Но есть результат - плохой, печальный. О нем говорят врачи-онкологи. Им, врачам, звонят и пишут пациенты, перепуганные высказыванием Линчевского, задавая один и тот же вопрос: "Доктор, вы меня успокоили, обещали, что я буду жить долго, что у меня стойкая ремиссия. А вот заместитель министра сказал, что я умру! Зачем вы мне лгали, доктор?". Надо было уйти с должности немедленно, тихо, растворившись в молчании", - отметил Глузман.

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По его словам, если ты неумный человек и не умеешь высказывать свои мысли, то тебе нечего делать в должности зама министра.

"Но Линчевский живет и работает не в Швейцарии или Франции. Наши чиновники и не такое себе прощают. Здесь, в Украине, ни совесть, ни закон не работают", - говорит Глузман.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель Ульяны Супрун Александр Линчевский на заседании Счетной палаты, где шла речь о нарушениях МОЗ при лечении онкобольных украинцев за рубежом, позволил себе оскорбительные высказывания. Он заявил, что тратить деньги на лечение тяжелобольных пациентов неэффективно поскольку "Они все равно умрут". Это вызвало скандал.

Вопрос о высказывании Линчевского рассматривался на дисциплинарной комиссии. Которая пришла к выводу, что в словах чиновника есть нарушение морально-этических норм, но это не компетенция этой комиссии. Поэтому дело Линчевского будут рассматривать на Кабмине 14 июня.

Место
Украина
Объект
Линчевский
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