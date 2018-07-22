"Над сыном проводили эксперимент": известного врача в Украине обвинили в ошибке

Украинский продюсер София Чемерис обвинила психиатра Людмилу Литвин в проведении эксперимента над ее 5-летним сыном Матвеем.

"В течении года мой ребёнок принимал участие в клинических исследованиях противоэпилептического препарата Топирамин. Я не подписывала информационного соглашения. Я понятия не имела, что это експериментальное лечение", - сказано в блоге Чемерис на OBOZREVATEL.

Она пояснила, что у Матвея грубая задержка психоречевого развития: он не разговаривает, не до конца понимает, что ему говорят, а также не понимает, как играть с детьми. Еще у ребенка сенсорные нарушения - гиперакузия. "Если слишком шумно, непривычно или слишком светло или слишком темно - у него начинается истерика и рвота", - пояснила продюсер.

Чемерис рассказала, что искала самого компетентного доктора для своего ребенка, и в результате решила довериться Людмиле Литвин из клиники "Медилекс", которая, как сказано в ее профиле на сайте медцентра, является детским психиатром высшей категории и имеет стаж работы в данной сфере более 25 лет. Также она является президентом Всеукраинской ассоциации детских психиатров.

"Она была весьма убедительна. И мы помчались реализовывать предписания доктора Литвин. Ребёнок сдал 5 пробирок венозной крови, перенёс общий наркоз, чтобы провести одно непростое исследование головного мозга. И вот, мы опять на приёме и вот у нас уже на руках рекомендации одного из лучших психиатров страны. Назначила она ребенку без признаков эпилепсии противосудорожный препарат. На вопрос: "почему так", я получила очень убедительный ответ, что на малых дозах он нам очень поможет и есть даже клинические исследования на эту тему, но вот сейчас нет под рукой. Она была весьма убедительна, а я так устала, что доверилась врачу", - рассказала продюсер.

"Ребёнку и вправду стало немного лучше. И я расслабилась. Но спустя полгода ему внезапно стало намного хуже. Я побежала к врачу. Опять анализы. Препарат не отменяет. На вопрос: "покажите исследование", уход от ответа. Я перерыла все доступные мне источники, все недоступные мне источники, перерыли знакомые врачи. И вот мы нашли: существующие данные влияния "топирамата" на когнитивные функции детей недостаточны и требуют дальнейших исследований". Я помчалась с этой информацией к доктору Литвин и получила ответ: "Да, это так. Но эмпирическим путём я пришла к противоположным выводам", - продолжила Чемерис.

Такое лечение длилось целый год. По мнению матери Матвея, вероятно, из-за длительного приема этого препарата у ребёнка теперь увеличена печень, а "размерам поджелудочной ужаснулись несколько гастроэнтерологов и педиатров". Она заявила, что позже "сама догадалась, что может служить причиной состояния ребёнка", устранила ее и "ребенок рванул в развитии". "Сильно мне в этом помогли вот такие же мамы как я. У которых дети с особенностями", - отметила она.

"Я не знаю, что будет дальше. Пойдёт ли Матвей в обычную школу или в специальное учреждение. Станет ли он когда-нибудь самостоятельным, будет ли у него семья и дети. Я не об этом думаю сейчас. Я думаю сейчас о том, насколько экспериментальное лечение доктора Литвин уничтожило шансы Матвея на нормальную, полноценную жизнь", - добавила Чемерис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинского эндокринолога обвинили в махинациях с лекарством.