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Началова в коме: что известно о болезнях популярной российской певицы

1.8тЧитать материал на украинском

11 марта стало известно, что популярная российская певица Юлия Началова попала в реанимацию. Утром 13 марта ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы.

Несмотря на то, что представители артистки не называют точный диагноз, известно, что последние восемь лет 38-летняя Началова страдала от подагры. OBOZREVATEL предлагает узнать, чем болеет артистка.

Подагра — заболевания опорно-двигательного аппарата, при котором у больного возникает воспалительный процесс в суставах. Причиной воспаления становится патологический процесс, при котором в суставах происходит отложение уратов.

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Началова в коме: что известно о болезнях популярной российской певицы

instagram.com/julianachalova

Одним из ключевых факторов развития подагры является фактор наследственности и характер питания. Также в группе риска находятся люди, страдающие ожирением, гипертонической болезнью, сахарным диабетом.

При подагре нарушается функция работы почек, может возникать почечнокаменная болезнь.

Отметим, Юлия Началова долгое время скрывала свою болезнь, ее часто можно было увидеть в перчатках на выступлениях и появлениях на публике. Летом 2017 года в сети опубликовали фото, на которых видны кисти рук певицы, покрытые шишками.

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Началова в коме: что известно о болезнях популярной российской певицы

rep.ru

Началова в коме: что известно о болезнях популярной российской певицы

eg.ru

Началова в коме: что известно о болезнях популярной российской певицы

vladtime.ru

Певица призналась, что сама запустила болезнь: "Я сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: она где захотела, там и появилась".

С появлением в российских СМИ первых сообщений о госпитализации артистки, ее пресс-служба всяко отрицала этот факт, заявляя, что девушка находится в Риме.

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Вскоре менеджеры признались, что в Италии артистка посетила одного из врачей, у которого лечит подагру. Госпитализацию в Москве они объяснили тем, что Юлия получила травму — стерла ногу и началось воспаление, поднялась высокая температура.

СМИ связывают тяжелое состояние Началовой со скачком сахара в крови и обострившейся подагрой.

Telegram-канал Mash передает, что у нее острая почечная недостаточность, одна из сопутствующих болезней при подагре, что может закончиться летальным исходом. По оценкам экспертов, от данного осложнения умирают около 20% пациентов.

По некоторым данным, у девушки отказали внутренние органы.

Началова в коме: что известно о болезнях популярной российской певицы

instagram.com/julianachalova

Как писал OBOZREVATEL, ранее знаменитый российский комик и пародист Александр Песков оказался в реанимации. Артист перенес серьезную операцию на поджелудочной железе.

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Тема
Здоровье
Место
Россия
Теги
болезньНовости Россиишоу-бизнес
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