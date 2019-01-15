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/Новости здоровья

На Винниччине опасная инфекция скосила целую воинскую часть

1.4тЧитать материал на украинском

В Винницкой военной части №3008 зафиксировали вспышку кори. По официальным данным, больных более 20, они в стационарах инфекционных больниц.

Первый случай заболевания корью здесь зафиксировали еще перед Новым годом. Командир говорит, что бойцы могли заразиться на дежурстве или в местах массового скопления людей, сообщает "ТСН".

Отмечается, что военных тут же начали вакцинировать, однако многие отказались от прививки.

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На Винниччине опасная инфекция скосила целую воинскую часть

Скриншот с видео

"Привились 54 мужчины и 65 отказались. Большое количество, к сожалению, написало отказ, мы не можем заставлять людей, есть официальный отказ", – пояснил начальник медицинской службы части Вадим Кириченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине постепенно растет количество людей, которые заболели корью. При этом в Минздраве отметили, что в 2018 году был наибольший прирост заболеваемости корью как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией самый низкий.

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Тема
Вспышка кори
Место
УкраинаВинница
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Это при тоталитарном СССР галычан заставляли мыться и не жрать с пола, а теперь дермократия: хочешь - помирай от кори, хочешь - от кишечной инфекции.
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Савченко Александр
Савченко Александр
И никаких Градов, Ураганов и Молотов не надо... Пролетел дрон, высыпал пробирку и целая в/ч тю-тю...Это гибридная война, вислоухие !
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