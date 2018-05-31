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На Украину надвигается мощный метеоудар: как спастись

4.8тЧитать новость на украинском

С первым днем лета в Украину придет мощная магнитная буря, которая продержится три дня.

Так, начнется она в ночь с 1 на 2 июня, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

В ночь с первого на 2 июня магнитные колебания будут незначительными, но 2 июня магнитная буря достигнет пика — поднимется до уровня G1. В течение 2-4 июня метеозависимые люди будут чувствовать недомогание.

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В последующие три дня те, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца, еще будут чувствовать их последствия.

Медики говорят, что всем метеозависимым людям рекомендуется следить за приближением периодов повышенной геомагнитной активности и заблаговременно исключать на это время любые действия и события, способные привести к стрессам. В это время нужно сократить всяческие эмоциональные и физические нагрузки, отдыхать и пребывать в покое.

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Тем, кто страдает повышенным давлением, вегето-сосудистой дистонией или какими-нибудь другими заболеваниями, связанными с сердечно-сосудистой системой, нужно заблаговременно позаботиться и всегда иметь под рукой свои привычные лекарства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Землю в ближайшее время накроют сильные магнитные бури.

Место
Украина
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