На Тернопольщине норовирус скосил 25 студентов: Минздрав предупредил о вспышке

В колледже города Збараж Тернопольской области уже 25 человек заразились норовирусной инфекцией.

Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает Тернопольский областной лабораторный центр.

"Специалистами ГУ "Тернопольский ОЛЦ Минздрава Украины" установлено, что данная вспышка острой кишечной инфекции – вирусной этиологии", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что по состоянию на 13:00 21 февраля, при проведении лабораторных исследований биологического материала, отобранного от больных, были обнаружены фрагменты РНК норовирусов.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской ОГА заслушала данный вопрос и дала рекомендации руководителю учреждения по комплексу противоэпидемических мероприятий. Эпидрасследование продолжили.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на прилавки Харьковщины попали зараженные норовирусом устрицы, которые были завезены из Франции.

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