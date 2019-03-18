Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новости здоровья

На Ривненщине от кори умер 9-летний ребенок

700Читать материал на украинском

На Ривненщине от кори умерла 9-летняя девочка. Трагедия случилась 15 марта в Березновском районе.

Об этом сообщил заведующий отделом Государственного учреждения "Ривненский лабораторный центр Минздрава Украины" Виктор Мороз. Погибла девочка из-за осложнений от заболевания.

Новости
Эпидемия кори в Украине: Супрун развеяла все страхи о вакцинации

У девочки было установлено заболевание корью, осложненное пневмонией. Также сообщается, что ребенок не был вакцинирован против кори.

Корь

Корь

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала мифы о кори, посоветовав ни в коем случае не применять клизмы из соли и соды.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
При проклятом совке галычанские дети не умирали от кори, а теперь свобода : хочешь - от кори умирай, хочешь - от туберкулеза.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины