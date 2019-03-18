На Ривненщине от кори умер 9-летний ребенок

На Ривненщине от кори умерла 9-летняя девочка. Трагедия случилась 15 марта в Березновском районе.

Об этом сообщил заведующий отделом Государственного учреждения "Ривненский лабораторный центр Минздрава Украины" Виктор Мороз. Погибла девочка из-за осложнений от заболевания.

У девочки было установлено заболевание корью, осложненное пневмонией. Также сообщается, что ребенок не был вакцинирован против кори.

Корь

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала мифы о кори, посоветовав ни в коем случае не применять клизмы из соли и соды.

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