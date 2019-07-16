На Одесщине в детском лагере тяжело отравились 60 человек: медики обнародовали шокирующий диагноз

В оздоровительном лагере "Медик-2" в Одесской области, где 12 июня отравились 60 человек, в том числе 57 детей, обнаружили дизентерию Флекснера и синегнойную палочку.

Как сообщает УНИАН, директор департамента охраны здоровья Одесской обладминистрации Елена Теряева сообщила, что проанализировав пробы пищи и столовых приборов, эксперты обнаружили дизентерию Флекснера, а также синегнойную палочную на одежде поваров.

Также было установлено, что в детском лагере не соблюдались санитарные нормы хранения продуктов и гигиены работников. Сотрудники заведения не имели нужных медицинских справок и работали в лагере неофициально.

Сообщается, что в настоящее время 114 детей остаются в лагере, где за ними следит врач-инфекционист, ведь эта болезнь может распространиться дальше. Детей кормят проверенными продуктами и сухим пайком.

"Медик-2" распорядились пока закрыть.

Дизентерия

Как известно, синегнойная палочка — вид грамотрицательных подвижных палочковидных бактерий, которые обитают в воде, почве. Лечение затруднительно ввиду высокой устойчивости к антибиотикам. У многих людей синегнойная палочка вызывает только незначительные симптомы. Однако, если у человека ослаблен иммунитет, угроза может быть очень серьезной и опасной для жизни.

Дизентерия Флекснера — один из видов дизентерии, чаще встречающийся в южных регионах. Возбудителем заболевания является дизентерийная палочка. Путь передачи бактерии — фекально-оральный, источником заболевания является больной человек с острой или хронической формой заболевания, или бактерионоситель. Возбудители заболевания очень живучи. Так, например, возбудитель дизентерии в почве выживает от трех до 81 суток, в канализации — 20—30 суток, на хлебе — до 10 суток, на предметах домашнего обихода — 20—25 суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Репужинцах Заставнивского района Черновицкой области 30 детей отравились в летнем лагере.

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