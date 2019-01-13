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На год дольше: выяснилась польза алкоголя для пожилых людей

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Умеренное употребление спиртного оказалось полезным для людей старше 65 лет, у которых недавно диагностировали сердечную недостаточность.

Так, алкоголь в умеренных дозах может в среднем увеличить продолжительность их жизни на год. Исследование провели ученые из Университета Вашингтона в Миссури (США), сообщает "Лента.ру".

Специалисты изучили данные из другого исследования, проводившегося с 1989 по 1993 годы. В нем участвовали 5888 взрослых.

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На год дольше: выяснилась польза алкоголя для пожилых людей

MedPortal.ru

Испытуемых разделили на четыре категории: никогда не употреблявшие алкоголь, пившие и бросившие, выпивавшие семь или менее порций алкоголя в неделю и выпивавшие восемь и более. Порции определили так: 0,35 литра для пива, 0,18 для вина и 0,04 для ликера.

Выяснилось, что люди из третьей категории жили в среднем на год дольше, чем люди из первых двух. Пациентов в последней группе оказалось немного, поэтому данных по ним было недостаточно, чтобы сделать выводы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что изменения в головном мозге человека провоцируют склонность к курению и употреблению алкоголя.

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Место
США
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