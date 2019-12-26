"У вашей жены отказали все органы": всплыли детали страшной смерти из-за лекарства в Украине

В Каменском Днепропетровской области из-за некачественного наркоза умерла женщина, еще шесть человек пострадали. Также есть пострадавшие и в Виннице.

Под подозрением препарат для наркоза украинского производства, который применяют во многих больницах уже пять лет. Его сейчас изымают из всех медучреждений страны.

Подробнее о ЧП читайте в материале OBOZREVATEL.

За операцию заплатили 10 тысяч гривен

41-летнюю Виту Кисиль, кассира пункта обмена валют, уже похоронили в родном Каменском. Несложная операция стала фатальной для нее.

Вите Кисиль был всего 41 год Facebook Виты Кисиль

"Она проходила обследование у гинеколога и врач заподозрил онкологию. У нее оказался небольшой нарост на яичниках, и было принято решение удалить его, чтобы не было в дальнейшем каких-то осложнений", – вспоминает супруг Виты Андрей Кисиль.

Операция предполагалась несложной, ее проводили с помощью лаптероскопии – двух проколов.

"Нам сказали ехать в больницу №9 Каменского. Мы сдали там все анализы, и нам сказали заплатить за операцию 10 тысяч гривен. Мы отвезли деньги, и в среду, 18 декабря, вечером Вите провели операцию. Я тогда был в командировке, с ней была мама. Вита отошла после наркоза, но ей все время было плохо, ее рвало. Сначала врачи говорили, что все нормально. Но когда утром, в пятницу мама повела ее в туалет, назад она уже дойти не смогла. Она так и сказала: до палаты я уже не дойду", – рассказывает Андрей.

Больница №9, где сделали операцию пациентке Событие

"Все органы отказали!"

Тогда сбежались все врачи, и на каталке женщину отвезли в реанимацию. Там врачи пытались привести ее в чувство, но безрезультатно.

Тогда была вызвана бригада из областной больницы им. Мечникова из Днепра, и после консилиума было принято решение срочно отправлять Виту в областную больницу.

"В 3 часа ночи в пятницу они уже были в Днепре, а в 9 утра нас вызвал доктор и сказал: "У вашей жены очень тяжелое состояние, все органы отказали". Для нас это был шок, мы начали плакать и умолять врачей сделать хоть что-то для спасения Виты. Врач сказал: "Я не бог, но сделаю все, что в моих силах". Но в 3 часа дня Вита умерла", – говорит Андрей.

Наркоз lastday.club

Пострадали люди на Днепропетровщине и в Виннице

Муж Виты зачитывает, что написано в справке о смерти: неопознанная патологическая реакция на лекарственные препараты". Возможно, Вита скончалась от действия препарата для наркоза.

"Врачи сказали, что сделали все, что могли. Но был некачественный препарат для наркоза. Вместе с Витой в ту ночь в Днепр привезли еще одну женщину, ей тоже стало плохо после наркоза", – говорит Андрей.

В самой больнице №9 Каменского говорят, что с 17 по 19 декабря было проведено несколько операций, после которых пациентам стало плохо. "Мы вызвали бригаду быстрого реагирования из Днепра. Они пришли к выводу, что возможно осложнение вызвано интоксикацией от лекарственного препарата. Возможно, от препарата для наркоза. Это препарат украинского производства. Все данные мы сразу передали в МОЗ и в Гослекслужбу, сейчас этот препарат изымается из больниц. Всего от него пострадало семь наших пациентов. Сейчас в больнице остается один из них, остальные выписаны", – сказали нам в больнице №9.

По данным МОЗ, также осложнения на этот препарат появились и у нескольких пациентов в Виннице.

Полиция уже внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении медицинскими или фармацевтическими работниками своих обязанностей.

Операция

"Внесены данные по факту. Проходит семь потерпевших, но пока заявлений от родственников нам не поступало. Проведены обыски в больнице №9, изъяты препараты и документы. Проводится экспертиза препарата. Также судмедэксперты должны дать заключение от чего скончалась пациентка", – сказала нам пресс-секретарь полиции Каменского Елена Тимченко.

Андрей Кисиль в четверг, 26 декабря отправился в прокуратуру писать заявление. Также разыскивают и тех, кто пострадал от наркоза, чтобы они также обратились к правоохранителям.

Тянули с информацией?

По данным нашего источника в медицинских кругах главный врач больницы, где произошел смертельный случай, вовремя сообщил в Государственный экспертный центр МОЗ о том, что у них случилось, и что виновником трагедии может быть препарат для наркоза. Кроме этого он позвонил и в Днепропетровский филиал .

"Однако система фармнадзора якобы два дня тянула с тем, чтобы информировать все больницы о таком случае. По каким причинам – можно только догадываться. Информация почему-то скрывалась и не доводилась до логического конца: остановить оборот этого препарата или даже аннулировать регистрацию, чтобы избежать дальнейших жертв", - говорит источник.

Чтобы уточнить эту информацию, мы отправили официальный запрос в Государственный экспертный центр МОЗ.

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