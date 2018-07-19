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На Черниговщине после прививки умер маленький ребенок

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В Черниговской области умер двухлетний мальчик. Родители утверждают, что причиной стала прививка.

Как сообщил пресс-центр ГУ Нацполиции в регионе, 18 июля в отделение полиции города Ичня поступило сообщение о том, что в сельскую амбулаторию с плохим самочувствием привезли ребенка из одного из поселков. Ему оказали медицинскую помощь, но мальчик умер.

Следственно-оперативная группа полиции на месте выяснила, что на теле ребенка нет видимых телесных повреждений. Также было установлено, что мальчик проживал в благополучной семье.

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По словам родителей, за несколько дней до этого ребенку сделали прививку, но не уточняется, какую именно.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), виновным грозит от семи до пятнадцати лет тюремного заключения.

Продолжается досудебное расследование и проверяются все обстоятельства смерти мальчика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове на Ивана Купала трагически погиб ребенок.

Место
Украина
Объект
Национальная полиция Украины
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