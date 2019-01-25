На Буковине дети массово заболели корью: власти пошли на радикальный шаг

В Черновицкой области с понедельника, 28 января, детей, не имеющих прививки от кори, не будут пускать в школы.
Такое решение приняли местные власти из-за вспышки этого заболевания, сказано в сюжете ТСН.
Так, медики отмечают, что с 21 января в области заболело полторы сотни детей, то есть на 30% больше, чем в прошлом году. При этом не все школы придерживаются постановления Минздрава о недопуске непривитых детей в учебные учреждения, кроме того, некоторые родители подделывают справки о вакцинации.
"Было бы правильно кроме бланков информированного согласия ввести также бланк ответственности за здоровье собственного ребенка в случае непроведения прививки и внесения неправдивых данных", — подчеркнул главный санитарный врач Черновицкой области Наталья Гопко.
Корь — острое вирусное заболевание инфекционного характера, при котором поражается центральная нервная система человека.
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Корреспондент
Напомним, в сентябре 2018 года Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки Украины направили главам всех областных государственных администраций официальное письмо, в котором постановили не допускать невакцинированных детей в школы и детские сады.
Согласно закону, посещать государственные учебные заведения могут только дети, которые получили прививки по календарю профилактических прививок, или же непривитые по медицинскому противопоказанию.
Как писал OBOZREVATEL, с начала января во Львове уже пятеро младенцев спустя несколько дней после рождения заболели корью.
Из-за массового распространения этой болезни в Украине могут объявить эпидемию кори. Решение примет специальная комиссия до конца недели, то есть до 28 января.
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