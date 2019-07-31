"Мы сидим на пороховой бочке": Украину может накрыть опасная эпидемия

В следующем году Украину может накрыть эпидемия дифтерии. Такой прогноз дают специалисты.

Пострадать от этой страшной болезни могут десятки тысяч человек. А вот лечить больных нечем – в украинских больницах нет противодифтерийной сыворотки.

Врачи советуют, пока не поздно, делать прививки, в том числе и взрослым. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Ситуация может поменяться уже в следующем году

Минздрав объявил информационную кампанию по вакцинации от дифтерии и столбняка. Исполняющая обязанности министра Ульяна Супрун даже показала, как ей сделали прививку.

"Дифтерия – очень опасная болезнь. Она даже страшнее кори, потому что смертность выше. По статистике из тысячи больных умирает от 50 до 100 человек. Защищены те, кто вакцинирован", – сообщила глава Минздрава.

Супрун сделала прививку Ньюзван

Детский инфекционист, профессор Сергей Крамарев отмечает, что пока в Украине ситуация с этим заболеванием спокойная.

"В год мы регистрируем 1-3 случая. Если исходить из этих данных, то можно сказать, что дифтерия у нас есть, она никуда не делась, но уровень заболеваемости низкий", – говорит в беседе с OBOZREVATEL врач.

Однако ситуация может кардинально поменяться уже в следующем году.

"Пока у нас бушует корь, то эпидемии дифтерии не будет. Между микробами и вирусами существует некое противостояние, они друг друга как бы не пускают. Но как только корь стихнет, а по прогнозам это произойдет уже в этом году, то на смену ей может прийти дифтерия. Так что это может случиться уже в следующем году", – предупреждает Крамарев.

В лаборатории

В начале 90-х годов в Украине уже была эпидемия дифтерии, которая длилась несколько лет.

"За это время заболело около 20 тысяч человек, а умерло около тысячи! Это большие цифры. К тому же, никто не считал, сколько инвалидов "по сердцу" осталось после эпидемии. Тогда ситуация была очень похожа на сегодняшнюю. Точно также проходила антивакцинальная кампания, и прививками было охвачено чуть более 40% населения, как и сейчас. Так что мы сидим буквально на пороховой бочке", – предупреждает врач.

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Дает осложнение на сердце

Самое опасное осложнение после дифтерии – это миокардит. Когда сердечная мышца перерастает в соединительную ткань и сердце не может сокращаться, люди погибают. Также инфекция дает осложнения на нервную систему и почки.

Прививка

По словам Крамарева, заразиться дифтерией очень легко, поскольку инфекция передается воздушно-капельным путем.

"С заболевшими проще, их изолируют, они не ходят по улицам. А вот другое дело – носители этой бактерии. Есть люди, которые внешне здоровы, но являются носителями инфекции. Они могут заразить других и в троллейбусе, и в метро, и на вечеринке – где угодно. Поэтому единственная защита – это прививка", – утверждает врач.

Вакцинироваться от дифтерии должны и взрослые, поскольку прививка сохраняет свое действие примерно 10 лет. После этого нужно делать новую.

Лечить дифтерию нечем

Но есть и другая беда. Если в Украине начнется эпидемия дифтерии, а такой риск есть, то лечить людей просто нечем.

Врач

"У нас в больницах раньше делался запас противодифтерийных сывороток. Сейчас их нет ни в одном лечебном заведении. Пока, если к нам поступает пациент, мы можем взять сыворотку из гуманитарной помощи. На несколько случаев в год этого хватает. Но как только начнется вспышка, этого запаса вообще не достаточно. Поэтому лечить пациентов нам просто нечем. А это единственный способ спасти человека от смерти", – говорит Крамарев.

Причем чем раньше пациенту введут эту сыворотку, тем быстрее он выздоровеет, и особенно это важно при тяжелых формах болезни.

Как уточнил гендиректор центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита, в прошлом году в стране уже зарегистрировали 10 случаев заболевания. Эта тенденция очень настораживает.

Врач

К тому же, вслед за дифтерией нас может ждать эпидемия полиомиелита.

"У нас охват прививками по полиомиелиту составляет 70%, а надо 95%. Поэтому угроза вспышки этой болезни также есть. И лечения от полиомиелита не существует, единственный способ уберечься – вакцинация", – пояснил Крамарев.

Это заболевание также вызывает серьезные осложнения, поскольку поражается спинной мозг, и человек становится инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Этот паралич никак не вылечивается.

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