Мясо опасно для здоровья: Супрун рассказала, чего бояться

Чрезмерное использование антибиотиков на фермах грозит формированием в мясе животных опасных для здоровья устойчивых бактерий.

Как рассказала на своей странице в Facebook и.о. главы министра здравоохранения Ульяна Супрун, животные получают антибиотики не только для лечения инфекций, но и для их профилактики, а также улучшения роста.

По ее словам, если антибиотиков больше нормы, то они нарушают кишечную микрофлору или вызывают аллергии, однако это очень маловероятно, поскольку обычно антибиотики выводятся из организма животного с мочой.

Супрун отметила, что на производствах введение антибиотиков должны прекратить за несколько дней до забоя, и таким образом их содержание в мясе будет минимизировано.

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"Обычно, когда мясо животного, употреблявшего антибиотики, поступает в продажу, там остаются уже остатки, или обломки этих препаратов. Большинство из них затем уничтожается во время термической обработки мяса - жарки, варки, приготовления в микроволновой печи и запекания. Поэтому угрозу прежде всего представляют не антибиотики в мясе, а устойчивые к ним бактерии, которые также там могут присутствовать. Такие бактерии не чувствительны к антибиотикам, а значит от болезней, которые они вызывают, вылечиться очень трудно", - рассказала Супрун.

Она подчеркнула, что к первопричинам формирования устойчивых бактерий относятся чрезмерное использование антибиотиков в животноводстве, использование в субтерапевтических дозах (когда дают "на всякий случай"), применение "человеческих" антибиотиков для животных и несоблюдение санитарных норм на фермах.

Супрун предупредила, что сейчас существуют бактерии с устойчивостью к антибиотикам, например, возбудители пневмонии и туберкулеза.

"Если тенденция с устойчивостью бактерий продолжит набирать обороты, вполне вероятно, что человечество вернется во времена, когда болезни, которые мы, казалось бы, уже побороли, вновь будут забирать миллионы жизней", - заявила она.

Также Супрун рассказала, как украинцам можно защититься от скрытой в мясе угрозы:

- готовьте мясо до полной готовности;

- мойте руки после контакта с сырыми мясом, птицей или морепродуктами;

- мойте также все кухонные принадлежности;

- охлаждайте пищу до +4 градусов в течение 2-х часов после приготовления, летом - в течение одного часа;

- отделяйте сырое мясо, яйца и рыбу от других продуктов;

- используйте разные доски для продуктов, которые едят сырыми, и мяса и рыбы;

- мойте руки после контакта с животными, вольерами животных и птиц или их фекалиями;

- сообщайте о случаях кишечных инфекций вашему врачу.

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