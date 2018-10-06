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Мужчина перебрал "Виагры" и получил жуткий эффект

3.7тЧитать материал на украинском

Мужчина принял огромную дозу препарата для лечения эректильной дисфункции и получил повреждение глаз – он стал видеть мир в красных цветах.

Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Retinal Cases and Brief Reports. Мужчина не смог назвать конкретную дозу препарата, однако отметил, что пил его прямо из бутылки. Уже год он видит все в красном цвете.

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Испортить зрение мог силденафил, который преимущественно производится под торговой маркой "Виагра". Как стало известно, мужчина получил микроскопические повреждения участков сетчатки, отвечающих за цветное зрение.

Купил мужчина лекарство в интернет-магазине. Лечение пока не дало результатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали напиток, способный заменить "Виагру".

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