Мужчина перебрал "Виагры" и получил жуткий эффект

Мужчина принял огромную дозу препарата для лечения эректильной дисфункции и получил повреждение глаз – он стал видеть мир в красных цветах.

Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Retinal Cases and Brief Reports. Мужчина не смог назвать конкретную дозу препарата, однако отметил, что пил его прямо из бутылки. Уже год он видит все в красном цвете.

Испортить зрение мог силденафил, который преимущественно производится под торговой маркой "Виагра". Как стало известно, мужчина получил микроскопические повреждения участков сетчатки, отвечающих за цветное зрение.

Купил мужчина лекарство в интернет-магазине. Лечение пока не дало результатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали напиток, способный заменить "Виагру".