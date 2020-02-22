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/ Новости здоровья

Мужчина обнаружил смертельную болезнь благодаря приложению в телефоне

1.2т
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Житель Австралии воспользовался приложением для определения риска возникновения рака кожи по фотографии и обнаружил у себя это страшное заболевание.

У мужчины на протяжении многих лет были странные красные пятна на лысыне, но он никогда не видел в них какой-либо угрозы. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 68-летний Питер Уилсон только летом 2019 года, когда пятнистая поверхность на его голове сильно увеличилась и воспалилась, решил скачать приложение, запрограммированное на распознавание симптомов онкологии.

Житель Австралии обнаружил болезнь благодаря телефону

Житель Австралии обнаружил болезнь благодаря телефону

Программа сразу посоветовала Уилсону немедленно обратиться к дерматологу. А биопсия кожи головы выявила наличие у мужчины плоскоклеточного рака на ранней стадии развития.

"Вся моя семья была шокирована известием о смертельном заболевании. Врачи назначили операцию по удалению пораженного участка кожи", – рассказал он.

Красные пятна на лысине мужчины оказались симптомом смертельного заболевания

Красные пятна на лысине мужчины оказались симптомом смертельного заболевания

dailymail.co.uk

Вскоре хирурги вырезали австралийцу зараженную кожу с головы, заменив ее трансплантатом с правого бедра пациента. Мужчина отметил, что восстановление после операции прошло довольно быстро. Но он постоянно страдал от боли из-за необходимости менять повязки на голове и ноге.

При этом Уилсон признался, что все равно очень благодарен телефонному приложению за то, что рак ему удалось обнаружить на самой начальной стадии.

Красные пятна на лысине мужчины оказались симптомом смертельного заболевания

Красные пятна на лысине мужчины оказались симптомом смертельного заболевания

dailymail.co.uk

Отмечается, что сейчас австралиец ждет результатов нового дерматологического исследования, которое поможет ему определить риск возвращения рака.

Теперь мужчина выходит на улицу только в головном уборе и призывает всех защищать себя от опасных ультрафиолетовых лучей.

"Защищайтесвою кожу зимой и летом. И старайтесь не переусердствовать с прогулками под палящим солнцем", – посоветовал Уилсон.

Красные пятна на лысине мужчины оказались симптомом смертельного заболевания

Красные пятна на лысине мужчины оказались симптомом смертельного заболевания

dailymail.co.uk

Красные пятна на лысине мужчины оказались симптомом смертельного заболевания

Красные пятна на лысине мужчины оказались симптомом смертельного заболевания

dailymail.co.uk

Красные пятна на лысине мужчины оказались симптомом смертельного заболевания

Красные пятна на лысине мужчины оказались симптомом смертельного заболевания

dailymail.co.uk

Красные пятна на лысине мужчины оказались симптомом смертельного заболевания

Красные пятна на лысине мужчины оказались симптомом смертельного заболевания

dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, у британской актрисы Джули Уолтерс, которая известна многим по роли Молли Уизли в фильмах о Гарри Поттере, обнаружили рак третьей стадии.

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Автор
Дина Баронова
Место
Австралия
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