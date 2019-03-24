Мужчин свел с ума напиток, вызывающий "адскую" эрекцию: что о нем известно

В Африке резко вырос спрос на запрещенный к продаже энергетический напиток, в составе которого нашли лекарственное средство для улучшения потенции.

В частности, в конце 2018 года неизвестный мужчина из Уганды пожаловался на длительную эрекцию, вызванную употреблением энергетика Power Natural High Energy Drink SX, сообщает "Лента.ру".

Согласно этикетке на бутылке, производитель обещал "повышенное либидо" и "бодрость тела и разума". Тогда представитель компании Викас Капур (Vikas Kapoor) уверил, что "напиток не содержит никаких медикаментов".

ВВС

Однак, экспертиза показала, что в составе напитка действительно присутствует активный компонент "Виагры" — силденафил.

После этого власти выпустили указ отозвать производство нелегального медицинского средства на территории их страны. Несмотря на официальный запрет, энергетик стал очень популярен среди мужчин. Его по-прежнему можно найти в лавках уличных торговцев и супермаркетах.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Шотландии из-за злоупотребления средством для загара меланотаном-2 довел себя до временной импотенции.

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