Мучился неделю: страшная инфекция убила украинца

Во Львове в пятницу, 11 января, от тяжелой формы лептоспироза умер 54-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского областного лабораторного центра Минздрава. Источником инфекции, предположительно, стали крысы.

"Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Львовской областной клинической больницы 9 января в тяжелом состоянии. Лабораторные исследования, проведенные специалистами, подтвердили это заболевание. Врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось, и 11 января он скончался", – сказано в сообщении.

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Основной переносчик лептоспироза – грызуны Факты

Отмечается, что недомогание у больного началось еще 3 января. Симптомы были такие же, как при острых респираторных инфекциях: повышение температуры тела, слабость, ломота в теле.

Установлено, что в подвале дома, где проживала семья, было много крыс. Сын больного ранее обращался в соответствующие службы с целью их обезвреживания.

"Накануне мужчина убирал в подвале, контактировал с предметами, которые очевидно были загрязнены экскрементами грызунов. Скорее всего из-за повреждения кожи на руках лептоспир (возбудитель болезни) попал в кровь", – разъяснили в центре.

Лептоспир Comments.ua

Стало известно также о втором случае заболевания – в инфекционное отделение Жидачевской центральной районной больницы госпитализировали 57-летнего мужчину из села Попутчики. Его состояние – средней тяжести.

Отметим, лептоспироз – острое инфекционное заболевание людей и животных, вызываемое возбудителем лептоспир. Характеризуется поражением печени, почек, мышц и сопровождается волнообразной лихорадкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи рассказали о риске заражения украинцев лептоспирозом.

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