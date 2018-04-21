Можно умереть: ученые раскрыли опасность кальяна

Количество вдыхаемого угарного газа при курении кальяна в несколько раз больше, чем при курении сигарет, что может спровоцировать тяжелое отравление организма.

Как передает ink.inforesist.org, данный результат подтвердила международная группа специалистов, проведя сравнительный анализ вреда сигарет и кальяна.

Исследователи обратили внимание на наличие в кальянных курительных смесях глицерина, который при курении из-за высокой температуры распадается на опасные для здоровья человека химические соединения. В результате образуется характерный дым, в котором, кроме этого, есть угарный газ - продукт горения самой табачной смеси и угля.

Угарный газ способен вызвать отравление в малом количестве и вызывает головные боли, головокружения. В больших дозах поступающий в организм курильщика угарный газ может привести даже к смерти.

Исследования показали, что даже некурящие с природной среды вдыхают некоторое количество угарного газа, однако эта доза в курильщика сигарет больше в 10 раз. Количество поступающего в организм угарного газа курильщиков кальяна еще в несколько раз больше. Помимо этого, из-за кальяна в организме человека может образоваться гипоксия, что, как выяснили ученые, на 33% повышает риск ДТП.

Как сообщал "Обозреватель", ранее врачи назвали простой способ восстановления легких после курения.