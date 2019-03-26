Можно умереть? У популярных приборах для сердца нашли уязвимость

Приборы крупнейшей компании Medtronic, предназначенные для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца, несут в себе опасность для пациентов.

Это уже подтвердило руководство, отметил, что они могут быть взломаны. Как выяснилось, прибор использует незашифрованный беспроводной протокол связи, который потенциально позволяет хакерам поменять настройки на устройствах, что создаст смертельную опасность для их владельца, сообщает "Лента.ру".

Их степень опасности оценивало министерство внутренней безопасности США.

РБК

Всего в список попали более 20 моделей устройств компании. В сводке степень опасности оценивается в 9,3 балла из 10 возможных, где 1 — минимальный. Для осуществления взлома нужны минимальные познания.

В компании уже выпустили заявление, в котором подтвердили наличие уязвимости, но при этом посоветовали продолжить использование устройств, так как ценность приборов перевешивает потенциальные риски.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые ранее выяснили, что большинство людей перед смертью не чувствуют ни боли, ни мучений.

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