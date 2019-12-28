Можно с лекарствами: Супрун развенчала мифы об алкоголе

Алкоголь несовместим лишь с некоторыми видами антибиотиков, но далеко не со всеми медикаментами.

Об этом рассказала бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. Она рассказала, как правильно употреблять алкоголь и как он влияет на организм.

"Как бы мы не стремились пить "умеренно", алкоголь действует на каждую клетку тела и ей вредит. Среди серьезных последствий – повышение риска сердечно-сосудистых болезней, гипертензии, абдоминального ожирения, деменции", – рассказала Супрун.

Она добавила, что алкоголь не согревает, а расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, а прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют.

"Алкоголь не имеет лечебных и профилактических свойств. Пить или в любом другом виде употреблять алкоголь с этой целью – глупо", – подчеркнула она.

Супрун добавила, что алкоголь – признанный канцероген.

"Если вы принимаете лекарства - пить алкоголь нежелательно. Но в целом утверждение, что антибиотики нельзя сочетать с алкоголем - миф. После длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим только с некоторыми антибиотиками", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько можно пить алкоголя в день.

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