Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

Можно с лекарствами: Супрун развенчала мифы об алкоголе

337
Читать материал на украинском

Алкоголь несовместим лишь с некоторыми видами антибиотиков, но далеко не со всеми медикаментами.

Об этом рассказала бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. Она рассказала, как правильно употреблять алкоголь и как он влияет на организм.

Новости
Новогодний конфискат: под Одессой накрыли крупную партию “паленого” алкоголя

"Как бы мы не стремились пить "умеренно", алкоголь действует на каждую клетку тела и ей вредит. Среди серьезных последствий – повышение риска сердечно-сосудистых болезней, гипертензии, абдоминального ожирения, деменции", – рассказала Супрун.

Она добавила, что алкоголь не согревает, а расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, а прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют.

"Алкоголь не имеет лечебных и профилактических свойств. Пить или в любом другом виде употреблять алкоголь с этой целью – глупо", – подчеркнула она.

Супрун добавила, что алкоголь – признанный канцероген.

"Если вы принимаете лекарства - пить алкоголь нежелательно. Но в целом утверждение, что антибиотики нельзя сочетать с алкоголем - миф. После длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим только с некоторыми антибиотиками", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько можно пить алкоголя в день.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Екатерина Луговская
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости