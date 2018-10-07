Можно резиночкой с карты стирать Ивано-Франковск и Тернополь - Богомолец

Медицинская реформа - одна из самых скандальных и противоречивых в Украине. К критике системы здравоохранения подключались все - и депутаты, и известные врачи, и, конечно, миллионы украинцев. На данном этапе реформирование целой отрасли в самом разгаре, но при этом народные депутаты Украины уже 5-й раз пытаются отправить в отставку главного его инициатора - и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

В чем причина - OBOZREVATEL спросил у главы комитета по вопросам здравоохранения, народного депутата от Блока Петра Порошенко Ольги Богомолец.

- Когда решение об отставке Ульяны Супрун будет вынесено в зал? Вы же будете говорить о нем на Согласительном совете?

- Все, что сейчас происходит под лозунгами “мы боремся с коррупцией” - ложь, ведь она набирает обороты.

На заседании фракции был премьер-министр. Аргументировала ему ситуацию - смотрите, за 2018 год на 6 миллиардов гривен ноль поставок, и мы за это платим 6,5%, поставки на сегодня в районы на 60% за прошлый год, за 2016 год - 4 миллиарда, они не завершены. Он же отвечает мне, что они "победили коррупцию", а ведь медикаментов даже нет.

- А что с международными закупками?

- Как можно говорить,что мы побороли коррупцию в закупках, если нет медикаментов? Мы платим за этот сервис в общем где-то около миллиарда. Только за 2016-2017 года - 800 миллионов.

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Нам на лечение онкобольных детей не хватает 500 миллионов... Покупайте через Prozorro, через Министерство финансов, зачем отдавать миллиард кому-то, чтобы поставки были через 18 месяцев.

Сейчас абсолютно нет желания открыть глаза. Есть решение Счетной палаты, что ситуация ухудшилась за два года. Лечение граждан за границей, программа лечения туберкулеза, международные закупки, затем будут и по общественному здоровью. Ситуация стала намного хуже, как так можно, отказываться замечать факты.

Знаете, что мне премьер-министр сказал? "Вся проблема в больницах, которые скрывают информацию, какие у них есть медикаменты". В то же время на сайте министерства написано, что поставок за 2018 год нет, а за 2017 год - всего 60 %, так что они могут скрывать? Полностью перекладывают ответственность с больной головы на здоровую. Местную власть делают виноватой в том, что реформа не работает.

- Как вы оцениваете ее эффективность?

- Медицинская реформа - это голосование за закон об обязательном государственном страховании. На следующий год всего 3 % от ВВП на охрану здоровья. На лечение онкобольных детей - лишь 50 % от необходимых средств. Мы начали реформу, приняв закон об автономизации, принцип “деньги идут за пациентом”. Это парламент сделал, не Минздрав. Но как можно его реализовать, если выдают лишь половину денег.

Получается, одному деньги дадут, а другой поедет на кладбище. По лечению взрослой онкологии закрыто лишь 30%. Из 100 тысяч новых онкобольных, которые появляются каждый год, а у нас всего их полмиллиона, шанс выжить получит лишь 30 тысяч.

Остальным будут вкалывать обезболивающее перед смертью и они поедут по новой дороге прямиком на кладбище. Я могу просто по пунктам продолжать

Принятый бюджет - это проект геноцида. Он не даст сохранить жизни украинцев, их человеческий потенциал. Нас становится меньше - каждый год на 200 тысяч человек. За 5 лет это целый миллион. Можно брать и резиночкой с карты стирать Ивано-Франковск, Тернополь... Главная цель государства - сохранять человеческий потенциал. Так получается, что некому будет защищать страну, работать, платить налоги.

- А кампания в Facebook со стороны министерства касательно разрушения мифов. Она имеет какой-то практический смысл?

- Подойдите сейчас к зданию Минздрава, там уже 40 дней сидят в палатках родственники онкобольных детей. Отцу двух детей предлагали лечение в Турции и эта та операция, которую можно сделать у нас. В итоге он уже умер, не дождался помощи. Тем людям уже некуда идти. В это время Минздрав за деньги фондов на рекламу реформ, опровергают мифы: как пить воду, вывозить вперед ногами людей… Они просто наполняют людям головы, как и наши олигархи субсидии получают себе на счет, а сами называют это субсидиями для малообеспеченными.

Так и министерство, в 11 областях врачи без зарплат 3 месяца, хотя деньги были заложены в бюджет. На следующий год также запланирован дефицит по зарплатам. Тем более, сейчас получают 3200 гривен…

- В рамках реформы разве не поднимают зарплаты? Обещали ведь больше 10 тысяч.

- То, что они делают в рамках реформы - изменили только первичную медицину. Это самое дешевое для государства. Те 370 гривен или в среднем 500 гривен на человека в год - за эти деньги врач разве что вам сможет выписать рецепт и больничный подписать. А ведь не будет доступа к фтизиатрии - службы, которая занималась туберкулезом, инфекционным болезням, дермо-венерологическим службам. В приемной семейного врача будут сидеть все.

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Стоматологии даже не будет, ее упростят. Что делать с кариесом у маленького ребенка, если у его родителей нет денег? У наго ведь полетит здоровье и начнутся проблемы. Если не будет доступа к стоматологии, педиатр не сможет ничего сделать. Разве что таблетками глушить ребенка… Получается ситуация, что в кабинете будут пациенты с недиагностированным сифилисом, или гепатитом.

Сегодня просто экономят деньги и разрушают остатки социально-справедливой системы, которую нужно реформировать, но грамотно - с экономическими рассчетами и принятием закона об обязательном страховании, имплементацией закона в первые 3 года, в форме “пилота”.

А все, что сделано "либеральной командой", это формат - у богатых есть деньги, они заплатят, а бедных пусть станет меньше.