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Может вызвать рак: выяснилась опасность ухода за зубами

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Зубная нить содержит пер- и полифторалкиловые вещества (PFAS), которые могут быть токсичны для человека.

К такому выводу пришли американские ученые. Они изучили связь между использованием различных бытовых товаров и наличием шести видов PFAS в организме 178 женщин среднего возраста, половина которых была афроамериканками, сообщает "Лента.ру".

Употребление пищи из картонных контейнеров, покрытых PFAS, повышало у этой группы содержание в организме четырех различных фторсодержащих веществ. Еще одним источником загрязнения была зубная нить нескольких производителей, которые в качестве покрытия применяют химикаты, содержащие фтор.

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Может вызвать рак: выяснилась опасность ухода за зубами

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PFAS применяются во многих бытовых товарах благодаря их устойчивости к воде и жиру. В то же время они являются потенциально опасными для здоровья человека из-за своих токсичных свойств. Они могут накапливаться в биологических тканях как животных, так и человека, угнетая иммунную систему, вызывая рак почек и яичек, увеличивая риск бесплодия и многих других заболеваний у детей и взрослых.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество новых случаев заболевания раком в 2018 году в мире увеличилось до 18 млн. По прогнозам, в 2040 году этот показатель может вырасти до 30 млн. Различными формами рака болеет около миллиона украинцев, более 130 тыс. новых случаев регистрируются ежегодно.

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Темы
онкологияБорьба с онкологией
Место
США
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