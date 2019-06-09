Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новости здоровья

Морщины, ожоги и рак: Супрун раскрыла угрозу популярного летнего релакса

346Читать материал на украинском

Неправильное загорание на солнцепеке приводит к образованию морщин, сухости кожи, ожогам и даже раку.

Об этом предупредила в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Зачем эти попытки защититься от ультрафиолета? Он вызывает мутации и этим увеличивает вероятность рака кожи. Меланоциты могут начать активно делиться и превратиться в меланому агрессивную опухоль, склонную к метастазам", – пояснила Супрун.

Новости
Опаснее сигарет: Супрун развеяла миф о любимом способе релакса украинцев

Иллюстрация

Иллюстрация

samochuvstvie.com

Ультрафиолет, по ее словам, сушит кожу и разрушает компоненты матрикса кожи, которые обеспечивают ее упругость: гиалуроновую кислоту и коллаген, что называется фотостарением.

Кроме того, рассказала чиновница, солнечные лучи также активизируют герпесвирус и приводят к покраснению и зуду кожи.

Иллюстрация

Иллюстрация

rezepti-krasoti.ru

Она также дала советы, как нужно следить за кожей, чтобы избежать нежелательных последствий:

  • пользоваться солнцезащитным кремом со степенью защиты SPF30 и фильтрами лучей UVA и UVB;

  • проверять срок годности солнцезащитного крема. В течение всего года выбирать крем с защитой от ультрафиолета;

  • помнить о правиле чайной ложки – крем следует наносить по чайной ложке на каждую часть тела;

  • выбирать средства, не содержащие парабены;

  • находясь под прямыми солнечными лучами, обновлять крем каждые 2 часа. Стараться не загорать с 10 утра до 4 вечера;

  • носить закрытую одежду, шляпы и очки, поскольку крем не способен полностью защитить кожу от солнца.

"Это может показаться парадоксальным, но именно закрытая легкая одежда из натуральной ткани и специальная спортивная одежда, не пропускающая ультрафиолет, лучше спасут вас от ожога и перегрева, чем обнаженная кожа. Одежда на 27% уменьшает вероятность ожогов", – отметила Супрун.

Иллюстрация

Иллюстрация

alwaysbusymama.com

В случае получения солнечных ожогов чиновница посоветовала немедленно пойти в тень или помещение и охладить ожог при помощи прохладного душа или компресса. Уменьшить воспаление, по ее словам, также могут ацетилсалициловая кислота и парацетамол.

Восстановиться после ожога, отметила Супрун, поможет большое количество жидкости, продукты, богатые фолиевой кислотой и каротиноиды: брокколи, шпинат, печень, морковь, перец, смородина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, что ягоды шелковицы, вишни и черешни являются чрезвычайно полезными и способны спасать от ожирения и бессонницы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины