Морщины, ожоги и рак: Супрун раскрыла угрозу популярного летнего релакса

Неправильное загорание на солнцепеке приводит к образованию морщин, сухости кожи, ожогам и даже раку.

Об этом предупредила в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Зачем эти попытки защититься от ультрафиолета? Он вызывает мутации и этим увеличивает вероятность рака кожи. Меланоциты могут начать активно делиться и превратиться в меланому – агрессивную опухоль, склонную к метастазам", – пояснила Супрун.

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Ультрафиолет, по ее словам, сушит кожу и разрушает компоненты матрикса кожи, которые обеспечивают ее упругость: гиалуроновую кислоту и коллаген, что называется фотостарением.

Кроме того, рассказала чиновница, солнечные лучи также активизируют герпесвирус и приводят к покраснению и зуду кожи.

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Она также дала советы, как нужно следить за кожей, чтобы избежать нежелательных последствий:

пользоваться солнцезащитным кремом со степенью защиты SPF30 и фильтрами лучей UVA и UVB;

проверять срок годности солнцезащитного крема. В течение всего года выбирать крем с защитой от ультрафиолета;

помнить о правиле чайной ложки – крем следует наносить по чайной ложке на каждую часть тела;

выбирать средства, не содержащие парабены;

находясь под прямыми солнечными лучами, обновлять крем каждые 2 часа. Стараться не загорать с 10 утра до 4 вечера;

носить закрытую одежду, шляпы и очки, поскольку крем не способен полностью защитить кожу от солнца.

"Это может показаться парадоксальным, но именно закрытая легкая одежда из натуральной ткани и специальная спортивная одежда, не пропускающая ультрафиолет, лучше спасут вас от ожога и перегрева, чем обнаженная кожа. Одежда на 27% уменьшает вероятность ожогов", – отметила Супрун.

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В случае получения солнечных ожогов чиновница посоветовала немедленно пойти в тень или помещение и охладить ожог при помощи прохладного душа или компресса. Уменьшить воспаление, по ее словам, также могут ацетилсалициловая кислота и парацетамол.

Восстановиться после ожога, отметила Супрун, поможет большое количество жидкости, продукты, богатые фолиевой кислотой и каротиноиды: брокколи, шпинат, печень, морковь, перец, смородина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, что ягоды шелковицы, вишни и черешни являются чрезвычайно полезными и способны спасать от ожирения и бессонницы.

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