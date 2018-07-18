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Мороженое при больном горле: Супрун разгромила очередной миф

1.5тЧитать новость на украинском

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что при больном горле можно, и даже полезно есть холодную пищу, в том числе мороженое.

"Если болит горло, врачи обычно рекомендуют пить много теплой жидкости, полоскать соляным раствором и избегать острой и кислой пищи. Неожиданно, но вы можете добавить еще одну опцию для ослабления боли – есть холодную пищу. Есть холодное также рекомендует одна из лучших клиник в мире", – написала она в Facebook.

Как пояснила чиновница, на самом деле, холодное мороженое и замороженные фруктовые соки работают как анестетик, помогают успокоить воспаление и дать временное облегчение боли.

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"Это ни в коем случае не может быть лечением, однако, это хороший метод временного обезболивания. Холодное стимулирует уменьшение отека, поэтому консервирует воспалительные процессы в горле. Кроме того, когда есть отек в горле, очень трудно есть обычные продукты. Небольшая порция мороженого помогает уменьшить боль и облегчает процесс глотания пищи", – отметила Супрун.

И.о. министра отметила, что важно выбирать натуральное мороженое с минимальным количеством добавок, поскольку кусочки шоколада, орешков, изюма или других сахарных ингредиентов могут вызвать раздражение.

"Обязательно помните, что стоит есть небольшую порцию и очень медленно, не глотая большие куски. После прополощите горло обычной водой. Избегать же следует продуктов, которые могут раздражать слизистую оболочку, а именно сухие продукты, как чипсы, сухарики, любые приправы, копченые продукты, кофе, сырые овощи, конечно же стоит отказаться от алкоголя и курения", – добавила она.

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Супрун подчеркнула, потребление холодной пищи имеет смысл только для кратковременного облегчения боли в горле, и не является основным методом лечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун развенчала самый популярный летний миф.

Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Объект
Министерство здравоохранения
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Комментарии на сайте не модерированы
Igraev Alex
Igraev Alex
Скуклы, супрун вас загеноцидит до остатка населения в 1 млн)))
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