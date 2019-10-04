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Могут прожить дольше: ученые назвали неожиданную пользу лишнего веса

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Лишний вес может оказаться полезным для людей, имеющих заболевания сердца. Он может даже предотвратить развитие сердечной недостаточности.

Но в то же время излишние килограммы могут поспособствовать возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании австралийских ученых приняли участие более 370 000 человек, пишет Medical Xpress.

Самый низкий риск смерти пациентов с сердечной недостаточностью оказался у тех, кто имел лишний вес, но не ожирение. А вот для тех, у кого нет проблем с сердцем, похудение крайне полезно. Ученые назвали это "парадоксом ожирения".

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Одной из возможных причин того, что люди с лишним весом при наличии болезней сердца могут прожить дольше, считается то, что из-за других проблем со здоровьем они чаще обращаются к врачам, из-за чего сердечные заболевания раньше диагностируют.

Похудение

Похудение

Как писал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что люди с избыточным весом легче переносят ряд заболеваний и живут дольше. Исследования гипертоников показывают, что меньше всех живут худые люди.

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