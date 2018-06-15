Минздрав открыл охоту на шарлатанов:  Супрун рассказала о нововведении для врачей

Министерство здравоохранения представило Концепцию перехода к профессиональному лицензированию врачей, что позволит повысить качество медицинской помощи.

Об этом написала в своем Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"У нас до сих пор действует слабая система аттестации врачей, подтверждающая стаж, но не профессионализм и не качество работы. В то же время, фактически отсутствует действенный механизм ответственности перед пациентом... Профессиональная лицензия ликвидирует коллективную безответственность", - отметила она.

Супрун пояснила, что наряду с хорошими врачами "работают люди, которые вообще не имеют права называть себя врачами, а скорее шарлатанами или взяточниками".

Глава Минздрава отметила, что часть изменений в настоящее время уже действует, остальное - внедряется.

"К 2024 году все украинские врачи будут иметь уровень знаний и профессиональных навыков, соответствующий международным стандартам профессии. Мы предлагаем, чтобы о праве врача работать свидетельствовала профессиональная лицензия", - пояснила она.

Супрун также добавила, что за грубые нарушения лицензия врача может быть приостановлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая в Киеве медики больницы №4 Соломенского района принимали больных в состоянии алкогольного опьянения.