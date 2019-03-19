Минздрав прекратит финансирование части украинцев: к чему готовиться

В 2019 году украинцев ждут существенные изменения в медицине. Одно из главных — Министерство здравоохранения завершит финансирование тех пациентов, которые не подписали декларации с врачами.

Получат ли они медицинскую помощь и что нужно сделать, если не успел оформить декларацию — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

С 1 апреля Минздрав может завершить финансирование пациентов, которые не подписали декларации с врачами;

Это не означает, что такие украинцы останутся без медицинской помощи. Им ее обязаны предоставить независимо от ситуации;

Это не первое масштабное нововведение 2019 года в медицине. В скором времени заработают программы “Бесплатная диагностика”, “Доступные лекарства”, а также новые правила продажи антибиотиков в аптеках.

Два списка украинцев

На данный момент в Украине существует два списка пациентов: “зеленый” и “красный”. Они определяются просто — в “зеленом” те люди, которые подписали декларации с семейными врачами, в “красном” те, кто этого не сделал. Сейчас абсолютно на каждого пациента независимо от подписанной декларации выделяется 370 гривен ежегодно. То есть при приеме человека, врач получает равное количество средств за каждого.

Терапевт может оформить 2 тысячи пациентов, семейный врач 1800, а педиатр 900. Правда, по словам главы МОЗ Ульяны Супрун, в случае необходимости каждый сможет оформить еще плюс 50% от общей нормы.

На данный момент в Кабинете министров зарегистрировано постановление, которое предусматривает ряд изменений с 1 апреля 2019, а не с 1 июля. Правда, оно еще не выставлено на голосование.

Оно предполагает, что в рамках медицинской реформы профильное министерство урежет финансирование пациентов из “красного” списка. За такого человека врач получит уже в три раза меньше — 120 гривен.

Такая политика Минздрава направлена прежде всего на:

Экономию средств. Предварительно подсчитано, благодаря такому подходу профильное ведомство перенаправит 360 миллионов гривен на финансирование тех людей, которые уже подписали декларации;

Простимулирует больницы подписывать договора с Национальной службой здоровья.

"Поэтому было принято решение направить все средства для оплаты медицинских услуг для тех пациентов, которые выбрали врача. Это стимулирует определяться и подписывать декларации с теми врачами и в тех заведениях, где им предоставят лучший сервис.

Такие заведения справедливо получат больше. Учреждения с высоким уровнем заключения деклараций не почувствуют разницы в оплате. Те же заведения-первички, которые еще недостаточно проработали этот механизм, должны заниматься вопросом активнее", — пояснили OBOZREVATEL в пресс-службе МОЗ.

Какие есть риски

Один из основных возможных рисков в данной ситуации — неравное отношение врачей ко своим пациентам. Мол, те, кто уже подписал декларации могут получить больше привилегий при посещении врачей.

Правда, это маловероятно. С одной стороны — за безразличие и халатность врачей есть уголовная ответственность. С другой — в случае публичного скандала такой врач может лишиться своего рабочего места.

Но это не означает, что составление деклараций нужно откладывать или игнорировать. Судя по намерениям МОЗ, медицинская реформа будет имплементирована до конца. Если не с 1 апреля, так точно с 1 июля 2019.

"Людям, которые относятся к красному списку, чтобы НСЗУ заплатила деньги за медицинское обслуживание, нужно будет подписать декларацию о выборе врача и они выйдут из списка. Такую декларацию можно подписать в любой момент, в том числе при обращении за медицинской помощью, а также после 1 июля 2019 года. То есть, медицинские услуги у таких пациентов не будут финансироваться по остаточному принципу, поскольку врач получит финансирование по зеленому списку от НСЗУ", — подчеркнула в комментарии OBOZREVATEL народный депутат из фракции "Самопоміч" Ирина Сысоенко.

Какие еще изменения ждут украинцев

С 1 апреля в Украине полноценно заработает программа “Доступные лекарства”. Получить медикаменты можно будет в любой аптеке страны через электронный рецепт, который выписывают семейные врачи.

При необходимости или по просьбе пациента врач может распечатать консультационный вывод, который содержит раздел с назначениями. В этом разделе указывается информация про выписанные лекарства и номер электронного рецепта.

Фармацевт предлагает лекарственные средства, которые есть в этой аптеке и входят в программу "Доступные лекарства". Затем пациент выбирает одно из них, называет четырехзначный код подтверждения и получает свои медикаменты. Если необходимого препарата нет, пациент может уйти в другую аптеку и получить лекарства там.

Еще одно новшество — продажа антибиотиков. Кабинет министров утвердил Национальный план действия по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам.

Его основные нововведения:

Антибиотик только по рецепту — будет усилен контроль отпуска лекарств в аптеках;

Ограничения применения антибиотиков в сельском хозяйстве (в качестве стимуляторов роста в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве);

Медицинские работники получат четкие инструкции, которые помогут минимизировать риски неоправданного использования антибиотиков;

Внедрение системы эпидемиологического надзора за антимикробной резистентностью, одновременно Украина присоединится к общеевропейской сети. Все методы исследований для определения устойчивости антибиотиков будут соответствовать стандартам ЕС;

Будет осуществляться мониторинг резистентности ВИЧ-инфекции/СПИД;

Украинские ученые вместе с европейскими коллегами будут проводить исследования аспектов противомикробной резистентности и современных методов диагностики.

Еще одно изменение произойдет с июля 2019 года. Так, по словам Ульяны Супрун, работу начнет программа “Бесплатная диагностика”. Участие могут принять коммунальные и частные поликлиники, а также поликлинические отделения при больницах.

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В программу войдут более 50 медицинских услуг — анализов, инструментальных исследований (рентгены, УЗИ и другие) и услуги узкопрофильных специалистов. Эти медицинские услуги на 100% оплатит НСЗУ.

"Услуги можно будет бесплатно получить только по направлению семейного врача, терапевта, педиатра. Пациент может сам выбрать медучреждение, в котором будет получать медицинские услуги программы "Бесплатная диагностика". Главное условие – это учреждение должно быть присоединено к программе. С июля 2019 года ищите наклейки "Бесплатной диагностики" на дверях вашей поликлиники", — подчеркнула Супрун.

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