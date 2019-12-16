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Мешают похудеть: ученые назвали "продукты-наркотики"

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В США ученые из Мичиганского университета назвали "продукты-наркотики", которые вызывают зависимость.

Исследование, проведенное среди студентов, показало общую особенность таких продуктов – все они содержат углеводы и жир в соотношении 2:1 соответственно. Ученые отмечают, что такое же соотношение компонентов наблюдается в грудном молоке, пишет Mail Online.

Для выявления опасной еды использовали шкалу пищевой зависимости для 35 различных продуктов. Наиболее вызывающими привыкание организма продуктами стали молочный шоколад, мороженое и пирожные, чипсы, картофель фри, а также пицца. Не меньшую зависимость вызвали у опрошенных бургеры и попкорн.

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Ученые отметили, что в раннем возрасте человеческий мозг запоминает полученное от еды удовольствие. Именно поэтому во взрослом возрасте нам нравятся продукты, которые напоминают первые вкусовые ощущения.

Мешают похудеть: ученые назвали "продукты-наркотики"

newstes.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Колумбийского университета (США) рассказали, какие продукты могут вызывать бессонницу.

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Автор
Павел Заяц
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