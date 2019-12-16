Мешают похудеть: ученые назвали "продукты-наркотики"

В США ученые из Мичиганского университета назвали "продукты-наркотики", которые вызывают зависимость.

Исследование, проведенное среди студентов, показало общую особенность таких продуктов – все они содержат углеводы и жир в соотношении 2:1 соответственно. Ученые отмечают, что такое же соотношение компонентов наблюдается в грудном молоке, пишет Mail Online.

Для выявления опасной еды использовали шкалу пищевой зависимости для 35 различных продуктов. Наиболее вызывающими привыкание организма продуктами стали молочный шоколад, мороженое и пирожные, чипсы, картофель фри, а также пицца. Не меньшую зависимость вызвали у опрошенных бургеры и попкорн.

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Ученые отметили, что в раннем возрасте человеческий мозг запоминает полученное от еды удовольствие. Именно поэтому во взрослом возрасте нам нравятся продукты, которые напоминают первые вкусовые ощущения.

newstes.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Колумбийского университета (США) рассказали, какие продукты могут вызывать бессонницу.

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