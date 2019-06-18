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/Новости здоровья

Меркель затрясло перед камерами: врач объяснила судороги на встрече с Зеленским

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Судороги, которые были у канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, могли быть вызваны целым рядом причин.

"Нахождение под палящим солнцем и обезвоживание также могли спровоцировать подобный приступ", – рассказала OBOZREVATEL семейный врач Рита Гофман.

По словам медика, политики, особенно занимающие высокие посты в государстве, подвергают свое здоровье многочисленным рискам. На первом месте среди них – колоссальное нервное напряжение.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Tatler

"Это обычная ситуация для людей, которые находятся в постоянном нервном напряжении", – заметила врач. Она также обратила внимание на возраст Меркель, а также на то, что "она человек с избыточным весом". "У нее наверняка гипертония, и наверняка уже куча болячек. Я не сомневаюсь в том, что она не очень здоровый человек", – добавила Рита Гофман.

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"Возможно, это тепловой удар, при этом могут быть и судороги", – допустила она.

"Я ей искренне сочувствую, потому что у нее очень тяжелая ситуация, очень тяжелая страна. Это уже не прежняя Германия, это уже какой-то "Ноев ковчег", ей постоянно приходится гасить "пожары", – признала врач.

Она напомнила о том, что известны случаи, когда политики первой величины падали в обморок. Например, так было с Рональдом Рейганом, с Джорджем Бушем-старшим, с Хиллари Клинтон.

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Как убеждена врач, "это специфика их работы", поскольку "они находятся в ситуации постоянного напряжения". "При этом последней каплей может быть колебание атмосферного давления, повышение или понижение температуры воздуха, особенно перегревание".

В этом контексте медик заметила, что "это люди, которые не могут одеться по погоде – они обязаны придерживаться протокола. Я иногда с ужасом смотрю, как они стоят на холоде зимой – без шапки, без шарфа на всех этих сценах. Очень часто из-за переохлаждения у них бывают невриты".

"Меркель постоянно должна быть в форме, а попробуй-ка быть в форме при этой дикой жаре. Она себе не принадлежит. Быть политиком – это вредная работа", – резюмировала врач.

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Как писал OBOZREVATEL, канцлеру Германии Ангеле Меркель, вероятно, стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Когда начал играть немецкий гимн, канцлер не могла удержать свое тело, ее начало трясти, что отчетливо видно на записи.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Рита ГофманАнгела МеркельВладимир Зеленский
Место
ГерманияБерлин
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Махно Володимир
Махно Володимир
от немецкого марша ее всегда трясло! это же марш! парадный марш фюрера!.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
...могли быть вызваны целым рядом причин... Это как, а что вы хотели в вашем возрасте. Лучше бы не позорилась врачиха.
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Dell Alex
Dell Alex
Ну тогда Зе ничего не грозит ))) Он ничего не напрягает и всегда может рассладится наркотой )))
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