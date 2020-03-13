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В Украине провалили медреформу: почему второй этап нашумевшего нововведения под угрозой срыва

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Второй этап медицинской реформы в Украине могут отложить. Об этом пойдет речь сегодня, 13 марта, на заседании комитета по здравоохранению Верховной рады.

Многие эксперты сходятся на том, что Украина не готова к серьезным изменениям в медицине. В больницах не хватает оборудования, а в казне нет денег.

Почему медреформа провалилась и что этому предшествовало читайте в материале OBOZREVATEL.

Что планировали на 1 апреля

С 1 апреля 2020 года должен стартовать второй этап медицинской реформы. Он коснется всех больниц и узких специалистов. Планируется, что теперь государство будет платить больницам не за койко-место, а только за оказанные услуги.

Для этого разработаны тарифы. Например, за лечение инфаркта больница должна будет получить 16 тысяч гривен, за роды 8136 гривен и т.п. А за амбулаторное лечение у узкого специалиста – около 5 тысяч.

Медреформа в Украине

Медреформа в Украине

24 канал

Финансирование вызывает вопросы

Далеко не все врачи согласны с такими расценками. Например, председатель вольного медпрофсоюза Олег Панасенко считает, что эти тарифы неадекватны и слишком малы.

"НСЗУ выставляет неадекватные тарифы. Например, на лечение инфаркта 16 тысяч. На сегодняшний день на лечение по минимуму, если больной не подключен к аппарату искусственного дыхания, уходит около 80 тысяч", – поделился он с OBOZREVATEL.

И даже этих денег больницы сразу не получат – финансирование пройдет по так называемой "глобальной ставке" в размере 60%. То есть, эту деньги больнице посчитают исходя из показателей двух прошедших лет.

А завкафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская в комментарии OBOZREVATEL отметила, что из-за внедрения медреформы и новой системы финансирования может возникнуть критическая ситуация с инфекционными больницами.

"Не могут инфекционные стационары финансироваться за пролеченный случай. Это все равно что финансировать пожар. Во всем цивилизованном мире, в том числе в Европе, есть понятие резерва инфекционных коек. Никто их не трогает, никто их не сокращает, лечат всех заразных больных, потому что они опасны для общества", – подчеркнула Голубовская.

По ее словам, "в Украине реформу писали экономисты, которые понятия не имеют, чем инфекционные стационары отличаются от терапевтических".

Медреформа в Украине

Медреформа в Украине

Дело вот в чем – все это отлично работало бы, если бы украинские больницы были одинаково хорошо оснащены. Тогда пациенты просто выбирали бы ту, что им удобнее. А больницы соответственно получали бы финансирование. Однако у нас все больницы оборудованы по-разному. И пациенты будут выбирать хорошие клиники. А остальные лечебные учреждения окажутся на грани закрытия.

Кроме того, по мнению медиков, поскольку тарифы занижены, то возникнет ситуация, когда больному будет предоставлено либо не качественная услуга, либо вовсе в ней откажут.

Нужны гарантии

На тему медреформы высказывался и мэр Днепра Борис Филатов. В одном из последних видео он обратился к новому Кабмину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением перенести реформу – хотя бы до аудита существующих больниц. Также, по его мнению, нужно организовать опорные больницы в каждом регионе, чтобы люди точно не потеряли возможность лечиться.

"Сотни больниц рискуют остаться без средств и перспектив, а пациенты – без возможности получить медицинскую помощь. Вместо заявленной формулы "деньги идут за пациентом", для обеспечения больниц рассчитали глобальную ставку по урезанным показателям позапрошлого года", – отмечает Филатов.

Также из-за такой схемы финансирования, по мнению Филатова, пострадают отраслевые направления такие как психоневрологические и туберкулезные диспансеры – они получат финансирование по остаточному принципу. Поэтому, кроме готовности больниц, государство должно обеспечить гарантии в виде субвенций.

В правительстве задумались

Намеки на отмену второго этапа медреформы недавно начали звучать и от власти. В день, когда назначили новый состав Кабмина, с трибуны Верховной Рады выступил Владимир Зеленский, который заявил, что многие сомневаются в готовности страны к следующему шагу в реформе медицины.

"Должна быть смелость признать, что Украина не готова ко второму этапу медреформы, люди боятся закрытия больниц, увольнений, нет достаточного финансирования. Есть большие вопросы к тарифам и большие вопросы к кадрам. А значит, куда мы спешим, куда мы летим? С такими темпами реформа летит в стену”, – заявил Зеленский.

Тогда же премьер-министр Денис Шмыгаль отметил: "Мы должны посмотреть, чтобы результаты медреформы не привели к краху в отрасли". Аналогичное мнение высказал и новый глава Минздрава Илья Емец. По его словам, нужно добиться того, чтобы медреформа устраивала и врачей, и пациентов.

"Я абсолютно уверен, что должен сделать так, чтобы два столба – это пациенты и врачи, были не против реформы. Если хоть один из них будет против – никакой реформы не будет", – подчеркнул Емец.

В итоге 13 марта комитет Верховной Рады по здравоохранению обсудит вопрос переноса второго этапа медицинской реформы.Сам же министр Илья Емец обратился в Национальную службу здоровья Украины, чтобы те подготовили план мероприятий и финансовых расчетов для внедрения реформы.

Нужны инвестиции

По словам Александра Ябчанки, который принимал участие в разработке медицинской реформы вместе с Ульяной Супрун, для начала второго этапа нужна инвестиционная подушка. Проще говоря, если у больниц нет денег на модернизацию оборудования, чтобы они могли бы обратиться в некий государственный фонд с инвестпредложением. Главное – не использовать такой фонд для привычных выплат зарплат, ведь тогда деньги просто уйдут в никуда и больница не станет лучше.

Медреформа в Украине

Медреформа в Украине

hyser.com.ua

"Реформа на первичке – отличный пример как система динамично трансформируется. Но нужно создать условия для этой трансформации. На первичке хватило местных инвестиций и рекомендаций что делать. На втором этапе инвестиций нужно гораздо больше, так что нужно создать такую финансовую подушку", – поделился он.

Однако, если реформу полностью отменят, то, по мнению Ябчанки, это будет худший вариант. Поскольку без такой реформы между врачами первички и вторички сохраняется существенное неравенство в зарплатах.

"Общество ждет реформы, а сейчас ему говорят: "Все, приехали, реформы не будет, будет как всегда". Общество ждет, что власть наконец-то начнет выполнять свои обязанности в вопросе медицины. Потому что если "как всегда", то ты приходишь в больницу, тебе выписывают лекарства, ты идешь в аптеку и относишь туда последние деньги. Ждут еще и медики. Врачи увидели на примере первички, что зарплата в 15-20 тысяч – это реально. Это создает неравенство внутри системы, потому что врачи вторички смотрят на первичку и думают: "А почему они нам отправляют своих пациентов, за которых они получают 20 тысяч зарплаты, а мы за свои 5 должны лечить их?", – рассказал Ябчанка.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Медицинская реформа
Персоны
Борис Филатов Илья Емец Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
медреформа медицина реформа
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