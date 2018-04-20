Медреформа: с какими проблемами столкнутся украинцы

В 2018 год украинская система здравоохранения вошла со сложной смесью обещаний политиков и надежд врачей и пациентов. Правительство объявило главным приоритетом года реформирование системы первичной помощи с внедрением на этом уровне гарантированного пакета медуслуг. На первичном уровне должна пройти автономизация медучреждений, которая позволит перевести их работу на новые финансовые рельсы и договорные отношения с государством. От имени государства должна выступать не сформированная пока Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

Очевидно одно: 2018 год должен, наконец, показать "историю успеха". Иначе медицинская реформа захлебнется из-за отсутствия необходимой поддержки, а страна продолжит по медицинским показателям соседствовать с отсталыми африканскими государствами. Это непростая задача, решение которой столкнется с многочисленными рисками. Подробнее о них - в материале.

РИСК 1: НЕГОТОВНОСТЬ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМ

Барьером на пути реализации реформы здравоохранения в 2018 году остаются: а) противоречия в принятом законодательстве, и б) неготовность (административная и организационная) первичного уровня системы здравоохранения к коренным изменениями в сжатые сроки (до конца 2018 года).

а) Противоречия в принятых законах ("Об автономизации" и "О медгосгарантиях") разные трактовки терминов "медуслуга" и "медпомощь" могут привести к сокращению бесплатного пакета медуслуг и, соответственно, снижению доступности медпомощи.

Оба закона предполагают, что населению будет предоставлен гарантированный (то есть бесплатный для пациента) пакет медицинских услуг. От того, как определяется в этих законах сам термин "медицинская услуга", во многом будет зависеть, что же именно получит пациент на бесплатной основе.

Закон "Об автономизации" рассматривает медуслугу как единый процесс медпомощи, в который входят все манипуляции, необходимые для окончания лечения или его определенного этапа. По этому закону услуга из бесплатного перечня предполагает все - осмотр врача, анализы, обследования и пр. согласно медстандарта. И все это, как единый комплекс, оплачивается государством. Закон "О медгосгарантиях" трактует медпомощь как сумму медуслуг. В соответствии с этим законом, в гарантированный пакет может войти, например, осмотр врача и часть анализов, в то время как обследования (УЗИ, рентгенография и т.д.), необходимые для диагностики и лечения заболевания, останутся за пределами бесплатной помощи.

Это противоречие в трактовке термина "медицинская услуга", если его не убрать, дает возможность сузить набор бесплатных услуг, на основе которого формируется гарантированный пакет. В этом случае доступность медпомощи снизится.

б) Административная и организационная неготовность провести радикальные изменения первичного уровня до конца 2018 года в условиях административного давления может привести к имитации реформ и углублению кризиса в отрасли.

- Пока не заработала Национальная служба здоровья Украины.

- Велики риски того, что даже к концу года не с кем будет заключать договора, так как не закончиться процесс изменения юридического статуса медучреждений. В соответствии с концепцией реформы, самостоятельные провайдеры медуслуг должны появиться в процессе автономизации медучреждений - преобразования их из бюджетных учреждений в некоммерческие предприятия.

Здесь все очень не просто. Ведь решение об автономизации медучреждения – полномочия местных властей, которые очень настороженно относятся к этому шагу по ряду причин. Во-первых, в условиях автономизации местная власть частично теряет рычаги финансового управления медучреждениями. Во-вторых, местная власть может опасаться социальной напряженности на местах. В условиях жестких бюджетных ограничений автономизированные медучреждения, ушедшие из-под контроля местной власти, могут начать увольнения персонала, подгоняя штат под выделенные средства и прикреплённых пациентов.

Задержки в процессе автономизации медучреждений могут сорвать реализацию перехода финансирования на прямые договора с поставщиками услуг. Ведь смешанной схемы финансирования, а именно, одновременного существования субвенции и прямых договоров в рамках одного бюджета законом не предусмотрено. Действует принцип "все или никто".

- Отсутствует эффективно работающий реестр пациентов.

- Неготовность обеих сторон договорных отношений – некоммерческих медпредприятий и национального закупщика медуслуг, а также отсутствие нормально работающей системы eHealth с реестром пациентов делает маловероятным переход на договорные отношения в 2018 году.

Неурегулированность и противоречивость процесса автономизации медучреждений, которую пытаются уложить на неподготовленную сеть медучреждений, а также отсутствие согласованности между медицинской реформой и реформой межбюджетных отношений станут в 2018 году потенциальной базой для конфликтов на "первичке".

РИСК 2: НЕДОСТАТОК ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

Сфера здравоохранения остается недофинансированной. Принятые в 2017 году изменения в законодательство снизили планку финансирования здравоохранения с 10% национального дохода до 5% ВВП. Фактически, в 2018 году на медицину выделено около 3% ВВП (+1,7% в реальном выражении) от уровня прошлого года.

Снижение общего уровня финансирования снижает вероятность выполнения обещания обеспечить для всего населения в 2018 году в рамках госпакета бесплатность первичной медпомощи. Согласно нового Закона "О медгосгарантиях", в 2018 году на "первичке" была введена капитационная ставка (370 грн. на человека/год), исходя из которой и был сформирован ее первоначальный бюджет – 13,4 млрд. грн, заложенный в одну целевую программу.

С самого начала было понятно, что этой суммы недостаточно для обеспечения обещанного 100% бесплатного пакета: ведь на 42 млн. жителей Украины по такой капитационной ставке надо как минимум 15 млрд.грн. Недостающие 1,5 млрд. грн. зависли. В принятом Госбюджете-2018 объем целевой программы по "первичке" был сильно урезан. Из программы изъяли 5 млрд. грн. и добавили их в медсубвенцию (было 52 стало 57 млрд.грн.) для финансирования первички на общих основаниях по бюджетно-сметной системе. Однако медсубвенция – это общий котел для финансирования медучреждений всех уровней. Нет уверенности, что первичка гарантированно получит все 5 млрд. грн., которые сняли с ее целевой программы.

Недофинансирование медицины из госбюджета существует наряду с плохим освоением международной финансовой помощи. Всемирный Банк еще 3 года назад выделил на реформу здравоохранения в Украине кредит в размере 215 млн. дол., из которых львиная доля предназначалась для развития региональной сети медучреждений. За 3 года освоено менее 1/3 средств.

Недофинансирование развития первичной медицины в 2018 году станет серьезным барьером для ее реформирования. Дефицит средств на покрытия ее услуг в гарантированном пакете медицинской помощи и использование заниженных критериев формирования сети могут обернуться снижением доступности первичной медицинской помощи для населения.

О других рисках - во второй части материала.