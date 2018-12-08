Медленно разрушает мозг: в Украине с новой силой разбушевалась опасная инфекция

За последнюю неделю в Украине диагностировали корь у двух тысяч людей. Медики забили тревогу, так как у взрослых это заболевание вызывает тяжелые последствия.

При этом многие сначала принимают опасную инфекцию за обычное ОРВИ и остаются лечиться дома, передает ТСН. Так, одна из героинь сюжета Мария Шиянь не обращалась к врачу почти неделю, потому что была уверена, что в детстве болела корью.

В больницу попала, когда осложнений избежать было невозможно. "Воспаление мозга. Когда вирус кори попадает в мозг и медленно его разрушает", — рассказала она.

Тепер на восстановление после болезни может уйти больше года.

Врачи предупреждают, что у взрослых заболевание продолжается гораздо сложнее. Корь может привести к слепоте, энцефалиту, пневмонии и даже смерти. Сначала симптомы кори напоминают ОРВИ: повышается температура тела, появляется кашель, болит горло и закладывает нос. Через три-четыре суток на лице, а дальше по всему телу появляется красная сыпь.

"Если пациент обращается к врачу, существуют определенные признаки, которые позволяют поставить диагноз еще до появления сыпи. Это сыпь на слизистых оболочках", — пояснила ассистент кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Подолюк.

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Отмечается, что вакцинироваться от кори можно и во взрослом возрасте – две прививки с интервалом в месяц. Однако если есть противопоказания, например, аллергия, следует предупредить об этом врача – уже он решит, можно вакцинироваться или нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине постепенно растет количество людей, которые заболели корью. При этом в Минздраве отметили, что в 2018 году наибольший прирост заболеваемости корью как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией самый низкий.