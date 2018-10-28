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/Новости здоровья

''Будет очень тяжело'': названо ключевое препятствие для медреформы в Украине

1.9тЧитать материал на украинском

Для успеха медицинской реформы в Украине решающими станут 2019 и 2020 годы. Ожидается, что на этом этапе реформа встретит сильное сопротивление со стороны медработников.

Об этом рассказал в эфире ObozTV глава правления общественной организации "Родители за вакцинацию" Тимофей Бадиков, комментируя проведение медреформы в Украине.

"Врачам сейчас очень тяжело. Медреформа - это медицинский марафон. Правительством предусмотрено введение на этот год первичного звена, на следующий - вторичного, и на 2020 год - третичного звена", - сказал эксперт.

"Я вижу, как сложно идет "первичка". А ведь у этих врачей не было средств, им не за что было воевать. У вторичного и третичного звена много теневых средств, идет много сопротивления", - отметил он.

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Как подчеркнул Бадиков, "вторичное и третичное звено будет очень сложно поменять".

"Если это у нас выйдет, то в 2021 году можно будет сказать, что удалось, а что нет. До этого времени - очень бешеные темпы реформы. Иногда что-то выпадает, на что Министерство может не обратить внимание, переключиться на другие задачи", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине благодаря медицинской реформе зарплата врачей, с которыми пациенты подписали декларации, значительно выросла.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗдоровьемедреформаМедицинская реформа
Персона
Тимофей Бадиков
Место
Украина
Объекты
медреформамедики
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Поротников Анатолий
Поротников Анатолий
Тяжело в лечении-легко в раю!
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ефимов владимир
ефимов владимир
Это переживут лишь не все хохлы.
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