''Будет очень тяжело'': названо ключевое препятствие для медреформы в Украине

Для успеха медицинской реформы в Украине решающими станут 2019 и 2020 годы. Ожидается, что на этом этапе реформа встретит сильное сопротивление со стороны медработников.

Об этом рассказал в эфире ObozTV глава правления общественной организации "Родители за вакцинацию" Тимофей Бадиков, комментируя проведение медреформы в Украине.

"Врачам сейчас очень тяжело. Медреформа - это медицинский марафон. Правительством предусмотрено введение на этот год первичного звена, на следующий - вторичного, и на 2020 год - третичного звена", - сказал эксперт.

"Я вижу, как сложно идет "первичка". А ведь у этих врачей не было средств, им не за что было воевать. У вторичного и третичного звена много теневых средств, идет много сопротивления", - отметил он.

Как подчеркнул Бадиков, "вторичное и третичное звено будет очень сложно поменять".

"Если это у нас выйдет, то в 2021 году можно будет сказать, что удалось, а что нет. До этого времени - очень бешеные темпы реформы. Иногда что-то выпадает, на что Министерство может не обратить внимание, переключиться на другие задачи", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине благодаря медицинской реформе зарплата врачей, с которыми пациенты подписали декларации, значительно выросла.

Итоги дня смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.