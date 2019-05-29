Бесплатные услуги под угрозой: с медреформой в Украине возникли проблемы

Запланированный с 1 июля очередной этап медицинской реформы под угрозой. Анонсированный ранее проект “Бесплатная диагностика” на грани срыва из-за отсутствия необходимого оборудования в медучреждениях. Больницы попросту технически не готовы к нововведениям и качественному обслуживанию.

В чем проблема и когда украинцы смогут получить бесплатную медицинскую диагностику в районной поликлинике — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Украине с 1 июля анонсировали программу “Бесплатная диагностика”. Ее главная цель — сделать так, чтобы украинцы не платили за анализы и обследования. Всего таких процедур должно быть 54;

За все заплатят из госбюджета, на это выделено 2 миллиарда гривен;

Помимо обычной оплаты, подразумевается усиление электронного оборота в больницах, продвижение системы e-health. Это также прописано в медреформе;

Правда, из-за отсутствия надлежащего электронного обеспечения, медленного оформления договоров с семейными врачами программа затягивается.

Что такое “Бесплатная диагностика”

Это проект Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья (НСЗУ). Его суть — с 1 июля 2019 году украинцы должны получить бесплатный доступ к ряду процедур. Всего их 54, среди них обследования внутренних органов, некоторые виды онкологии.

12 новых анализов — дополнительно до 8 базовых, которые уже оплачивает Национальная служба семейному врачу.

Маммография и 5 видов рентгена: грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и околоносовые пазухи.

Эхокардиография, мониторинг ЭКГ и 2 вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы.

6 видов УЗИ: желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы.

4 вида биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез.

Удаление новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах.

В государственном бюджете на эту кампанию уже заложено 2 миллиарда гривен. Диагностика станет бесплатной для тех, кто подписал декларацию с семейным врачом. По задумке чиновников Минздрава, это существенно облегчит жизнь как пациентам, так и медикам. Ведь в рамках программы их рабочие места должны компьютеризировать, а оборудование улучшить.

Бесплатная диагностика

Уже с 1 июля НСЗУ должна начать оплату диагностических услуг на уровне амбулаторной специализированной медицинской помощи, то есть коммунальным и частным медицинским учреждениям вторичного уровня, а также врачам первичного звена — СПД, которые заключат договор с НСЗУ.

"Бесплатную диагностику" смогут предоставлять как коммунальные, так и частные учреждения здравоохранения вторичного уровня, которые заключат договор с НСЗУ. Пациент сам выбирет, в какое медицинское учреждение обращаться.

По состоянию на середину мая, 1320 медицинских учреждений уже заключили договоры с Национальной службой здоровья, из которых — 243 частные. В течение 2018-2019 годов НСЗУ выплатила заведениям первичного звена 8,9 миллиарда гривен в рамках других программ.

Почему возникли проблемы

С практической реализацией программы возникли проблемы. Дело в том, что уровень компьютеризации отечественных больниц оставляет желать лучшего.

По словам главы правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения Владислава Онищенко, большинство лабораторий на местах работают на старом оборудовании и не проходят должную сертификацию.

“Получается, что пациент сдает анализы в районной больнице и получает один результат. Идет в соседнюю, но частную, и получает совсем другой”, — рассказал в комментарии OBOZREVATEL врач.

Дополнила картину и спикер Национальной службы здоровья Украины Инга Ткаченко. Дело в том, что медучреждения тоже должны подготовиться к реформе. В частности — перейти на автономное управление, т.е. на другую форму хозяйственной деятельности. А также компьютеризировать и установить необходимое оборудование.

"Должно быть необходимое оборудование. Не проблема дать пациенту направление, чтобы он пошел к врачу. Самое главное — чтобы пациент мог получить услуги соответствующего уровня. За которые, конечно, заплатит Национальная служба здоровья Украины", — пояснила Ткаченко в эфире ObozTV.

Буквально в начале мая Кабмин анонсировал масштабную поставку медтехники в больницы — поможет ли это ускорить процесс реформирования медсферы, покажет время.

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Также Ткаченко отметила, пока не все украинцы выбрали своего семейного врача и заключили с ним декларацию. "У нас сегодня 27,5 млн деклараций. Это довольно большая цифра, но еще не все население Украины воспользовалось этой первичной услугой", — подчеркнула она.

Еще одна проблема — Кабинет министров не принял постановление, которое необходимо для реализации программы. Именно оно и регулирует тарифы на предоставления услуг (суммы, которые НСЗУ будет переводить больницам), а также обеспечивает работу электронной системы, соединяющей все уровни коммуникации.

Как рассказала OBOZREVATEL народный депутат комитета по вопросам здравоохранения от фракции “Самопоміч” Ирина Сысоенко, она уже обратилась к действующему премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с требованием обеспечить своевременную разработку тарифов на 2020 год с учетом расходов в 5% от ВВП.

Если проблемы решить не удастся, то, вероятно, “Бесплатную диагностику” запустят уже с 2020 года. По крайне мере на этом настаивают в НСЗУ.

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