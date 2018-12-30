Медики в недоумении: мужчина внезапно заплакал кровавыми слезами. Фото

В Индии мужчина внезапно заплакал кровавыми слезами. Со своей проблемой он не сразу пошел к медикам.

По информации The Daily Mail, 22-летний мужчина обратился в медицинский институт, находящийся в индийском городе Порт-Блэр, остров Южный Андаман после повторения аномалии.

Причем, кровавые слезы начинались и заканчивались внезапно. Специалисты после проведения тестов заключили, что с мужчиной все в порядке.

В итоге ему поставили диагноз гемолакрия. Это достаточно редкое состояние, когда слезы текут вместе с кровью. Что является причиной появления кровавых слез — не известно.

Кровавые слезы dailymail.co.uk

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