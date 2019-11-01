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Медики назвали "смертельно опасный" возраст для мужчин и женщин

1.6т Читать материал на украинском

Ученые определили, что мужчинам старше 40 лет следует быть особо внимательными к своему организму. При этом у женщин опасный возраст начинается гораздо раньше — в 30 лет.

Такой вывод сделали специалисты из Центра здоровья в Техасе (США) совместно со своими финскими коллегами из Центральной больницы при Хельсинкском университете. По их мнению, именно в этих возрастных категориях у мужчин и женщин повышается риск возникновения инфаркта или инсульта, пишет ТВЦ.

Негативными факторами, провоцирующими развитие этих опасных заболеваний, являются стресс, курение, алкоголь, неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

Ученые назвали опасный возраст для мужчин и женщин

Ученые назвали опасный возраст для мужчин и женщин

all-astrology.ru

Ученые напоминают, что после пройденного рубежа нужно внимательнее прислушиваться к сигналам своего организма и своевременно посещать врачей.

Как писал OBOZREVATEL, психологи провели исследование, в результате которого установили, что при приближении круглых дат в возрасте человека существует вероятность измены своему партнеру.

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