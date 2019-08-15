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/ Блоги - Медицинский туризм

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун
И.о. Министра здравоохранения Украины Все статьи автора

Система здравоохранения в Украине: с кого брали пример?

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В октябре 2017 мы заложили фундамент изменений в системе здравоохранении в законе о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания. И чуть больше года назад – начали воплощать его в жизнь, строя принципиально новую систему.

Моделируя ее, проанализировали примеры многих стран, чтобы перенять лучший опыт, доказавший свою эффективность и не повторять ошибок, которые уже были сделаны до нас. Но, безусловно, практику и опыт западных коллег мы адаптировали к украинским реалиям и потребностям.

Трансформация системы здравоохранения, которую мы осуществляем в Украине, действительно основана на принципах британской системы. Например, имеем НСЗУ Национальная служба здоровья Украины – аналог британской National Healthcare System. Больше о том, как работает НСЗУ, здесь.

Украинские политики также часто апеллируют к системе здравоохранения Франции. Но она довольно подобна британской. Различаются они только перечнем услуг, покрываемых за счет налогоплательщиков, и тех, что оплачивает пациент.

Система здравоохранения в Украине: с кого брали пример?

Иллюстрация

Но упреки о том, что мы делаем в Украине "сложную и недоступную американскую систему здравоохранения" – необоснованны. Мы не строим такую систему здравоохранения, как в США. Ибо на это есть ряд причин. Прежде всего, модель обеспечения населения медицинскими услугами американцев далека от идеальной. Нам также часто ставят в пример грузинскую систему здравоохранения, которая впрочем имеет немало проблемных моментов. В частности, в Грузии, как и в Украине пока – один из самых высоких уровней расходов на медицину "из кармана". Хотя в Грузии уже было несколько попыток изменить систему.

Каждая система имеет свои преимущества и недостатки, но важно уметь анализировать и учиться на чужих ошибках. VoxCheck проанализировали и выложили в доступной форме опыт формирования систем здравоохранения США, Великобритании, Франции и Грузии. Советую почитать, чтобы лучше понимать, почему мы делаем именно так, а не иначе.

Больше о том, как устроены национальные системы здравоохранения разных стран, которые имеют свои преимущества и недостатки:

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Ульяна Супрун Ульяна Супрун
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
медицина
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