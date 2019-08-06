Стереотаксическая радиохирургия в онкологии

Малоинвазивность – одно из главных преимуществ современных методов лечения рака, среди которых особое место занимает стереотаксическая радиохирургия. Этот подход широко используется при новообразованиях в головном и спином мозге. Суть его работы заключается в разрушении ДНК в злокачественных клетках с помощью сфокусированных рентгеновских лучей. В результате наблюдается торможение роста опухоли без повреждения здоровых тканей.

Основателем этого направления стал швед Ларс Лекселл, который был нейрохирургом по специальности. Ученый приложил много усилий к разработке устройства, которое позволяет лечить заболевания головного мозга, а также метастазы, которые дают опухоли из других органов. Этот прибор был назван Гамма-ножом. Несколько десятилетий спустя профессор нейрохирургии и радиационной онкологии Стенфордского университета Джон Адлер представил научному сообществу свою разработку – Кибернож, который предназначен для лечения доброкачественных и злокачественных опухолей и других заболеваний.

Выбор данного подхода врачом обусловлен несколькими факторами: тип новообразования, его локализация и гистологические характеристики. Если опухолевый процесс находится на начальной стадии, то можно ограничиться одним сеансом высокодозового облучения. В неоперабельных случаях облучение проводят в режиме с уменьшенной дозой.

Для проведения процедуры используется специальная фиксирующая рамка – стереотаксическа. Затем проводится диагностическое исследование: магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография. Чтобы сопоставить данные координат томографии и рамки, используются локалайзеры. Информация о рассчитанной дозе передается на панель управления прибора. Важно, что доза облучения рассчитывается индивидуально для каждого больного, также, учитывая все клинические особенности конкретного случая, составляется план лечения.

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Этот вид радиохирургии показан пациентам с новообразованиями в головном и спином мозге, при метастазировании первичных опухолевых сайтов и рецидивах. Такое лечение проходит практически без осложнений. Кроме того, применение этого метода оказалось эффективным в терапии некоторых других патологических состояний в головном мозге.

Стереотаксическая радиохирургия используется:

Для удаления метастазов

Во многих случаях злокачественные новообразования в легких, молочной железе, толстой кишке и меланома могут давать метастазы в мозг, частота появления которых в 5-10 раз выше, чем формирование первичных сайтов.

Удалить труднодоступные вторичные сайты можно с помощью устройств стереотаксической хирургии. Ключевое место в этом процессе занимает точное диагностирование и визуализация. Этот метод позволяет осуществлять контроль за течением болезни и положительно влияет на выживаемость больных.

Для лечения мальформаций

Артериовенозная мальформация – патологические связи между венами и артериями, часто врожденного характера и широко распространены в мозге. Они могут стать причиной внезапного кровоизлияния. Симптоматическая картина включает судороги, головные боли и разрывы сосудов. 95% случаев лечения этого заболевания эффективны с применением Киберножа и Гамма-ножа.

Для терапии невралгии тройничного нерва

Поскольку часто медикаментозное лечение этого состояния не приносит ожидаемого улучшения, специалистами используются новейшие стереотаксические системы. Они быстро помогают избавиться от боли, которая полностью исчезает в 65-77% случаяв.

Для удаления спинальных опухолей

Сохранить способность двигаться и стабильность позвоночника больному со спинальными или костными метастазами можно благодаря современной нейрохирургии. Клетки рака молочной железы, легких, простаты, меланомы и пр. часто могут мигрировать в спинной мозг. Чем раньше выявление признаков нарушений в нервных центрах, тем выше шансы сохранить функциональность органов, которые они иннервируют. Такое лечение дает возможность не только остановить злокачественный рост, но и контролировать состояние позвонков.

Миниинвазивный метод лазерной вапоризации межпозвоночных дисков внедрен в работу медицинского центра Сураски (Ихилов) (Тель-Авивив, Израиль), где проводят успешное лечение пациентов со спинальными метастазами. Специально оборудованные операционные, профессиональные нейрохирурги и радиологи, а также новейшая аппаратура для радиохирургии дают возможность оказать всю необходимую помощь за короткий срок.

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