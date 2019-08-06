Система для лучевой терапии "MLC High Definition": высокая точность и минимум побочных эффектов

В медицинском центре Сураски (Ихилов), который находится в Тель-Авиве, лечение больных раком проводят с использованием новейшей аппаратуры. Так, применение самых современных линейных ускорителей в радиотерапии позволяет решить две важные задачи:

обеспечить высокоточное воздействие на опухоль;

минимизировать побочные реакции в прилегающих здоровых тканях.

Этот прибор функционирует на базе компьютерной системы, которая позволяет точно рассчитать дозу облучения для конкретного клинического случая. При вычислениях используется метод Монте-Карло: процесс моделируется при помощи генератора случайных чисел.

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В медцентре службой лучевой терапии заведует Натан Штраус. Он рассказал, что применение этих технологий вовсе не характерно для медицины. Известно об их использовании в работе атомных реакторов и космического агенства США (NASA). Сегодня лечение онкологии с помощью лучевой терапии требует не только эффективной и быстрой остановки роста новообразования, а и сохранения окружающих его тканей и органов. Этими целями и обусловлено внедрение системы MLC High Definition в работу службы радиотерапии, которая быстро и точно выполняет необходимые рассчеты.

MLC High Definition включает в себя ускорители с усовершенствованной системой визуализации. Это дает уникальную возможность – до проведения сеанса терапии можно получить изображение перед запуском каждого луча. Использование новейших устройств позволяет сократить время процедуры, что очень важно для лечения больного. Радиотерапевтический облучатель, оснащенный новейшей технологией

MLC High Definition – это сверхточная настройка пучка лучей соответственно форме опухоли.

Стоит отметить, что для комфорта пациента, установлена специальная система, которая имитирует небо. Также спокойную обстановку во время сеанса можно дополнить музыкой, которую больной выбирает на свой вкус.

Как рассказал профессор Бен Корен, заведующий институтом лучевой терапии, компания Varian Medical System производит оборудование по последнему слову техники. На сегодня один из четырех таких ускорителей модели Novalis TrueBeam STХ введен в эксплуатацию в медицинском центре Тель-Авива. Благодаря модернизированной вычислительной системой радиотерапию проводят по самым высоким стандартам, эффективно останавливая рост опухоли и максимально сохраняя здоровые ткани.

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