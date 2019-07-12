Персонализированная медицина: как это работает в Великобритании

В определенной степени медицинское обслуживание всегда было персонализированным, поскольку во время визита пациента врач старается предложить наиболее эффективное для его состояния лечения.

В Великобритании в государственной системе здравоохранения используют исследование геномных различий для определения вероятности заболевания того или иного вид рака, сообщает ВВС.

Известно, что более 99% ДНК у всех людей совпадают. Только 1% этой структуры делает нас уникальными и может определять тяжесть болезни и эффективность ее лечения.

Генетический анализ bbc.com

Так, анализ мутаций генов BRCA1 или BRCA2 позволяет выявлять женщин, которые рискуют заболеть раком груди или яичников. Мутации этих генов увеличивают риск онкологии в 4-8 раз. Это объясняет, почему в некоторых семьях такой рак встречается чаще. Мутация гена BRCA1 увеличивает риск заболевания раком яичника на 40-50%.

Обследование молочных желез bbc.com

Развитие новых методик расширяет возможности персонализированной медицины в лечении таких болезней, как диабет, сердечно-сосудистая недостаточность и инфекционные заболевания. В этих случаях решающим становится сочетание генетических факторов и образа жизни.

К примеру, 11-летний мальчик является первым в Великобритании пациентом, который лечится от лейкемии с учетом анализа его генома.

Мальчик, которого лечат с учетом анализа его генома bbc.com

Измерение активности генов также дает информацию о стрессовой нагрузке, которую испытывает организм: некоторые гены проявляют большую или меньшую активность в зависимости от типа инфекции. Эти новые методы особенно эффективны при лечении сепсиса.

Персонализация лечения во многом зависит от скорости проведения анализов активности генов, что требует длительного времени. Тогда как для выбора наиболее эффективной терапии врачам необходимо определять свойства генов в считанные минуты.

Ученые разрабатывают новую технологию, на основе которой уже создано устройство, которое позволяет в режиме реального времени отслеживать критические изменения в свойствах крови.

Благодаря подобным методикам геномная информация, включая данные об активности генов, может быть взята на вооружение терапевтами в больницах и поликлиниках.

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