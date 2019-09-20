Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Медицинский туризм

Метод Козявкина – подход, дающий результаты

432 Читать материал на украинском

Метод Козявкина или уникальная система интенсивной нейрофизиологической реабилитации (СИНР) – известный в Украине и за ее пределами подход для лечения заболеваний нервной и опорно-двигательной систем.

Лечение вертебрологических заболеваний

В клинике оказывают эффективную помощь при остеохондрозе. Это очень распространенная патология, имеющая хронический характер и поражающая позвоночный столб человека, при этом в наибольшей степени страдают межпозвоночные диски и хрящевые ткани. Также в клинике занимаются коррекцией нарушений осанки, лечением сколиозов и других висцеропатий.

Основными целями специалистов являются снятие болевого синдрома, улучшение качества жизни пациентов, увеличение их двигательных возможностей и профилактика инвалидности.

Курс лечения в реабилитационной клинике Козявкина проводится в два этапа:

  • диагностическое обследование (осмотр врача, сдача необходимых анализов, рентгено- и магнитно-резонансная томография, заключение врача и назначение лечения);

  • терапевтический курс (лечебные мероприятия, предусмотренные СИНР).

Метод Козявкина – подход, дающий результаты

FB клиники Козявкина

Большое значение имеет индивидуальный подход к каждому пациенту: формируется программа, которая учитывает состояние и степень поражения функциональных систем. Специалисты клиники заботятся о здоровье своих пациентов даже после лечения, обеспечивая их рекомендациями касательно нагрузок и двигательного режима.

Восстановление пациентов с церебральным параличом

Метод Козявкина используется при всех формах детского церебрального паралича (ДЦП). Благодаря СИНР достигается значительное улучшение моторных функций, речи, кровообращения и метаболизма. Комплексное применение разносторонних подходов дополняет и усиливает действие каждой методики. В клинике специалисты-реабилитологи добиваются значительных успехов: все процедуры и упражнения способствуют более быстрому моторному и психическому развитию ребенка.

Лечение ДЦП по методу Козявкина проходит в 2 этапа. Первый – это интенсивная коррекция, она проводится в клинике и включает диагностику и лечение. Терапевтический курс включает коррекцию позвоночника, массаж, рефлексотерапию и пр. Также индивидуально могут назначаться отдельные процедуры (ритмическая гимнастика, вибротерапия, светотерапия и др.). Очень важно, что родители могут принимать активное участие в лечении ребенка, усваивая практические навыки, которые будут полезны для осуществления следующего этапа лечения.

Метод Козявкина – подход, дающий результаты

FB клиники Козявкина

После прохождения восстановительного курса в домашних условиях родители продолжают работу над стабилизацией состояния ребенка и потенцированием достигнутых результатов. На этом этапе показано плаванье, зоотерапия, езда на велосипеде и др. Эти этапы могут чередоваться, их продолжительность индивидуальна и зависит от исходного состояния ребенка.

Реабилитация после заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата

Последовательность и длительность – это основные принципы лечения посттравматических состояний в клинике Козявкина, которые направлены на приближение двигательных возможностей пациента к физиологическим. В основе восстановления функций опорно-двигательного аппарата лежит устранение ограничений в движении суставов, деформаций и активация мышц.

Лечение пациентов с осложнениями после болезней и травм опорно-двигательной системы с использованием СИНР включает 2 этапа – интенсивная коррекция и стабилизация и усиление полученного эффекта. Длительность и частота чередования этапов зависит от степени тяжести полученных травм и психоневрологического состояния больного.

Метод Козявкина – подход, дающий результаты

FB клиники Козявкина

В ходе восстановительного курса с помощью мультимодальной концепции реабилитации происходит активация компенсаторных возможностей организма, что сопровождается улучшением кровотока и трофических процессов в мышечных тканях, способствуя возвращению двигательной функции поврежденного органа.

Метод Козявкина помогает пациентам вернуться к здоровой и качественной жизни!

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
ДЦП дети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости