Метод Козявкина – подход, дающий результаты

Метод Козявкина или уникальная система интенсивной нейрофизиологической реабилитации (СИНР) – известный в Украине и за ее пределами подход для лечения заболеваний нервной и опорно-двигательной систем.

Лечение вертебрологических заболеваний

В клинике оказывают эффективную помощь при остеохондрозе. Это очень распространенная патология, имеющая хронический характер и поражающая позвоночный столб человека, при этом в наибольшей степени страдают межпозвоночные диски и хрящевые ткани. Также в клинике занимаются коррекцией нарушений осанки, лечением сколиозов и других висцеропатий.

Основными целями специалистов являются снятие болевого синдрома, улучшение качества жизни пациентов, увеличение их двигательных возможностей и профилактика инвалидности.

Курс лечения в реабилитационной клинике Козявкина проводится в два этапа:

диагностическое обследование (осмотр врача, сдача необходимых анализов, рентгено- и магнитно-резонансная томография, заключение врача и назначение лечения);

терапевтический курс (лечебные мероприятия, предусмотренные СИНР).

FB клиники Козявкина

Большое значение имеет индивидуальный подход к каждому пациенту: формируется программа, которая учитывает состояние и степень поражения функциональных систем. Специалисты клиники заботятся о здоровье своих пациентов даже после лечения, обеспечивая их рекомендациями касательно нагрузок и двигательного режима.

Восстановление пациентов с церебральным параличом

Метод Козявкина используется при всех формах детского церебрального паралича (ДЦП). Благодаря СИНР достигается значительное улучшение моторных функций, речи, кровообращения и метаболизма. Комплексное применение разносторонних подходов дополняет и усиливает действие каждой методики. В клинике специалисты-реабилитологи добиваются значительных успехов: все процедуры и упражнения способствуют более быстрому моторному и психическому развитию ребенка.

Лечение ДЦП по методу Козявкина проходит в 2 этапа. Первый – это интенсивная коррекция, она проводится в клинике и включает диагностику и лечение. Терапевтический курс включает коррекцию позвоночника, массаж, рефлексотерапию и пр. Также индивидуально могут назначаться отдельные процедуры (ритмическая гимнастика, вибротерапия, светотерапия и др.). Очень важно, что родители могут принимать активное участие в лечении ребенка, усваивая практические навыки, которые будут полезны для осуществления следующего этапа лечения.

FB клиники Козявкина

После прохождения восстановительного курса в домашних условиях родители продолжают работу над стабилизацией состояния ребенка и потенцированием достигнутых результатов. На этом этапе показано плаванье, зоотерапия, езда на велосипеде и др. Эти этапы могут чередоваться, их продолжительность индивидуальна и зависит от исходного состояния ребенка.

Реабилитация после заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата

Последовательность и длительность – это основные принципы лечения посттравматических состояний в клинике Козявкина, которые направлены на приближение двигательных возможностей пациента к физиологическим. В основе восстановления функций опорно-двигательного аппарата лежит устранение ограничений в движении суставов, деформаций и активация мышц.

Лечение пациентов с осложнениями после болезней и травм опорно-двигательной системы с использованием СИНР включает 2 этапа – интенсивная коррекция и стабилизация и усиление полученного эффекта. Длительность и частота чередования этапов зависит от степени тяжести полученных травм и психоневрологического состояния больного.

FB клиники Козявкина

В ходе восстановительного курса с помощью мультимодальной концепции реабилитации происходит активация компенсаторных возможностей организма, что сопровождается улучшением кровотока и трофических процессов в мышечных тканях, способствуя возвращению двигательной функции поврежденного органа.

Метод Козявкина помогает пациентам вернуться к здоровой и качественной жизни!

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