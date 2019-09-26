Метод Козявкина: комплексная реабилитация и индивидуальный подход

Реабилитационный центр "Элита" оказывает эффективную помощь при разнообразных вертебрологических заболеваниях, нарушениях осанки и искривлениях позвоночника. Главная цель данного направления работы центра заключается в профилактике инвалидности, снятии болевых симптомов и социально-бытовой адаптации пациентов.

Реабилитационные программы базируются на комплексном применении основных и дополнительных методик для восстановления моторно-двигательных возможностей организма до физиологического уровня. Для этого была разработана и внедрена в практику система интенсивной нейрофизиологической реабилитации (СИНР), которая подразумевает поэтапную терапию.

Специалисты реабилитационного учреждения имеют большой опыт работы с пациентами с различными нарушениями осанки – привычного положения тела, которое регулируется бессознательно. Искривления позвоночника могут быть вызваны как врожденными, так и приобретенными факторами. К первым относятся нарушения нормального внутриутробного развития, ко вторым – заболевания, травмы, привычки.

Коррекция осанки с использованием метода Козявкина предусматривает длительное и поэтапное лечение, которое нацелено на активацию мышечного корсета пациента и зависит от его исходного состояния.

Первым этапом является 5-дневная интенсивная коррекция на базе центра. С каждым пациентом работает команда квалифицированных и внимательных специалистов. Курс восстановления построен на биомеханической коррекции позвоночника. Для достижения положительных результатов для каждого пациента составляется индивидуальный план реабилитации, который может дополняться рефлексотерапией, массажем, мобилизирующей гимнастикой, парафиновыми аппликациями, механотерапией, компьютерной игротерапией и др.

На втором этапе происходит стабилизация и потенцирование эффекта, достигнутого в результате интенсивных восстановительных процедур. Он проходит в домашних условиях, может длиться от 3 до 6 месяцев и включает выполнение рекомендаций врачей центра.

В своей работе специалисты ориентируются на потребности и возраст пациентов. Например, чтобы пребывание детей в центре было более интересными, веселыми и познавательными, разработаны специальные программы, показавшие хорошие результаты. Таким видом процедуры является компьютерная игротерапия. Она позволяет в игровой форме проводить курс лечебной гимнастики, стимулируя пациента повторять нужные движения и сохраняя мотивацию к занятиям. Для исправления нарушений равновесия используется система виртуальной реабилитации. Курс компьютерной игротерапии можно продолжить в домашних условиях с помощью игровых приставок под дистанционным контролем инструктора.

Еще одной программой, которая полюбилась маленьким пациентам, является "Спираль". Для нормализации тонуса мышц, увеличения диапазона работы суставов, стимуляции трофических процессов в тканях и активации психических процессов используется специально разработанный костюм для коррекции движений "Спираль". Это система эластичных упругих тяг, которые спиралевидно накладываются на определенные участки тела пациента. Этот подход практикуется во время занятий на беговой дорожке, мобилизирующей гимнастики и механотерапии, помогая нервной системе запоминать правильные движения и повторять их в дальнейшем.

Реабилитационный центр "Элита": все для комфортного восстановления пациентов!

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